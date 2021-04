"Hotel Paradise": Fani show cieszą się, że Karolina wyeliminowała Kamila! "Karma wraca"

W 3. edycji "Hotelu Paradise" emocji nie brakuje! Ostatnio znów byliśmy świadkami ciekawego zwrotu akcji w programie. Z programu odpadł Kamil, który został wyeliminowany przez... Karolinę. Jej decyzja najwyraźniej ucieszyła fanów programu. Patrząc na komentarze, które pojawiły się w sieci nie ma wątpliwości, że widzowie nie mogli wybaczyć Kamilowi jego ostatniego zachowania na Rajskim Rozdaniu. Zobaczcie, co na ten temat sądzą fani!

"Hotel Paradise": Decyzja Karoliny spodobała się fanom show

Chociaż dopiero co było Rajskie Rozdanie, podczas którego pożegnaliśmy Karolinę, to jednak produkcja show zadbała o to, aby dostarczyć nam jeszcze większych emocji. Tuż po tym, jak Karolina wymeldowała się z hotelu, spotkała się z nią jeszcze Klaudia El Dursi razem z... nowym uczestnikiem. Prowadząca show oznajmiła żegnającej się z programem dziewczynie, że ma do wykonania jeszcze jedno bardzo ważne zadanie - musi podjąć decyzję, czyje miejsce zajmie nowy chłopak.

Karolina bez dłuższego namysłu wskazała Kamila. Ta decyzja chyba nikogo nie zdziwiła - w końcu z jego rąk Karolina odpadła z programu, chociaż chłopak wcześniej zadeklarował się, że podczas Rajskiego Rozdania dziewczyna może mu zaufać. Wygląda na to, że decyzję dziewczyny doskonale rozumieją również fani show. Już chwilę po Rajskim Rozdaniu pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których widzowie nie kryli swojego oburzenia postawą Kamila. Teraz z kolei cieszą się, że Karolina właśnie tak rozegrała swoją ostatnią decyzję w show.

- Super Karolina się zachowała i mu powiedziała jak wracała z Kamilem jedyna osoba, która nie bała się szczerze komuś coś powiedzieć. Teraz czas na Olę i Luizę, aby się spakowały i do domu - Ale dobrze mu - Karma wraca, tyle w temacie🤪 nie wiem na co on liczył w tym programie 🤦🏽‍♀️ - Sam sobie jest winny, od początku był śliski i fałszywy jak dwie 🐍(Lui i Olka), cała trójka powinna wylecieć - Zasłużył, bardzo słusznie postąpiła 👏 - Karma wraca 😡

A Wy? Żałujecie, że Kamil odpadł, czy jednak zgadzacie się z widzami "Hotelu Paradise"?

