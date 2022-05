"Hotel Paradise 3": Simon pokazał romantyczne zdjęcia z dziewczyną: "Kocham Cię"

W "Hotelu Paradise 3" Bibi i Simon stworzyli parę już na samym początku programu, a fani kontrowersyjnego show z zapartym tchem obserwowali rozwój sytuacji. Jak się okazuje, oboje nie kryli swojego zdziwienia, kiedy wyszło, że na Zanizbarze odnaleźli prawdziwe uczucie. Simon wyznał Bibi miłość i kiedy wszystko już układało się pięknie, uczestniczka odpadła z programu z rąk Oli , która niespodziewanie ponownie pojawiła się w rajskim hotelu. Choć opuszczając "Hotel Paradise 3" Bibi deklarowała, że nic pomiędzy nimi się nie zmieni i to dopiero początek ich przygody, niektórzy z internautów mieli co do tego pewne wątpliwości. Podejrzewano nawet, że po programie Simon zaczął spotykać się z inną uczestniczką! Jak jest naprawdę? Nagranie, które w swoich mediach społecznościowych zamieścił zwycięzca drugiej edycji kontrowersyjnego show - Artur Sargsyan - mówi samo za siebie. "Hotel Paradise 3": Związek Bibi i Simona nie przetrwał po programie? Tym, co dzieje się w " Hotelu Paradise 3 " (i już poza nim) interesują się nie tylko fani programu, ale również uczestnicy jego poprzednich edycji. Jak się okazuje, ostatni, czwartkowy odcinek programu z emocjonującym Rajskim Rozdaniem postanowił obejrzeć Artur, który razem z Atą wygrał "Hotel Paradise 2" . Mimo, że finalista przyznał, że nie ze wszystkim jest na bieżąco, jego reakcja na widok Bibi i Simona mówiła sama za siebie. Czyżby Artur znał sekret ich związku? Pamiętajmy, że dopóki emisja trwa, uczestnicy muszą milczeć jak grób, jednak jak się okazuje, nie wszystkim się to udało. Co tak naprawdę łączy Bibi i Simona? Powiem wam szczerze, że Bibi i Simon mi trochę przypominają Anię i Ivana, bo też byli tacy zakochani właśnie i też znaleźli tą miłość. Także fajne to jest też,...