"Hotel Paradise 5": Klaudia pokazała urocze zdjęcie z dzieckiem

O uczestnikach "Hotelu Paradise 4" robi się coraz głośniej, a jedną z dziewczyn, która niemal od razu zapadła widzom w pamięci bez wątpienia jest Klaudia, znana również jako Launo. Wielbicielka tatuaży, która - póki co - na rajskim Zanzibarze jest partnerką Przemka wzbudziła liczne kontrowersje, ale też zebrała masę fanów, bo na samym Instagramie uczestniczkę randkowego show obserwuje już niemal 100 tysięcy internautów. Jedno jest pewne - dzięki Launo nie możemy narzekać na nudę i jej obserwatorzy też! Kiedy dziewczyna opublikowała nowe zdjęcie w mediach społecznościowych internauci natychmiast zaczęli dopytywać o... ciążę! O co chodzi? "Hotel Paradise 4": Fani myśleli, że Klaudia jest w ciąży! Uczestniczka odpowiedziała! W czwartej edycji "Hotelu Paradise" akcja zdecydowanie nabiera tempa, a fani programu próbują dowiedzieć się, co tak naprawdę łączy uczestników, obserwując ich życie po powrocie z rajskiego Zanzibaru w mediach społecznościowych. Jedną z dziewczyn, która wciąż jest zasypywana pytaniami internautów jest Launo. Klaudia mocno podpadła fanom show , a pod jej adresem powstało wiele ostrych komentarzy, choć nie brakuje jej również fanów. Ostatnio uczestniczka zaskoczyła obserwatorów, bo zoperowała całe ciało! A teraz? Jej nowe zdjęcie sprawiło, że fani zaczęli dopytywać o ciążę! - Ciąża??? - Myślałam, ze oznajmiasz nam ze ciąża 😂😂😂😮😮 - Myślałam, że jesteś w ciąży 😅😻 Zobacz także: "Hotel Paradise": Fani mają żal do Wiktorii! "Co ty zrobiłaś". Uczestniczka odpowiedziała! Co na to Klaudia? Cóż, uczestniczka czwartej edycji "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie chciała oznajmić tym zdjęciem ciąży, a na komentarze...