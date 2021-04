"Hotel Paradise 3": Stało się! Luiza spiskuje przeciwko Oli:  "To nie jest moja przyjaciółka"

Ostatnie wydarzenia w "Hotelu Paradise 3" sporo namieszały i wychodzi na to, że widzowie właśnie są świadkami rozpadu samozwańczej pary, która była nierozłączna od samego początku - Luizy i Oli. Odkąd na Zanzibarze pojawił się Michał, stosunki pomiędzy tymi papużkami nierozłączkami znacznie się ochłodziły, choć w rzeczywistości jedna z nich wcale nie zdaje sobie z tego sprawy. Kiedy w "Hotelu Paradise 3" nadszedł czas na podjęcie kolejnej trudnej decyzji, Luiza postanowiła zdradzić sekret Oli, który mocno może zadziałać na jej niekorzyść. Czyżby chciała się pozbyć jej z programu?

Takiego obrotu spraw w "Hotelu Paradise 3" nikt się nie spodziewał. Choć Luiza i Ola uchodziły za najlepsze przyjaciółki, a widzowie zgodnie uznali, że obie dziewczyny dobrały się idealnie i tylko knują, wychodzi na to, że nadszedł czas, w którym jednia knuje wobec drugiej. Gdy w programie pojawił się Michał, Luiza poczuła się odstawiona w kąt i najwyraźniej ma zamiar odwdzięczyć się za to Oli! Jak? Simon i Bibi po raz kolejny przekonali się, że sprawowanie władzy na Zanzibarze wcale nie jest ani łatwie, ani miłe, bo muszą wytypować dwie osoby, które staną przed "sądem", a następnie pozostali uczestnicy będą musieli zadecydować, która z nich opuści program. Choć uwielbiana para wcale nie brała pod uwagę Oli, a wręcz nazwała ją "rodziną", Luiza postanowiła sprytnie podsunąć im ją na myśl.

Z facetów kurcze nie wiem, chyba wszystkich lubię. A z dziewczyn? Ja czuję, że wy wytypujecie Olkę, prawda? Bierzecie to pod uwagę? Wiem, że ona podpadła wszystkim od kilku dni. No ja nie wierzę w tą całą sytuację stara, ja powiem tak: Ola, to jest moja koleżanka, to nie jest moja przyjaciółka, ale nie wierzę w to. W to, co się zadziało. Powiem tylko tyle, wiem, że czekała na tą akurat osobę... - zaczęła podgadywać do Bibi.