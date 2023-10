Finał 3. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a my bierzemy pod lupę nie tylko związki pomiędzy atrakcyjnymi singlami walczącymi o sławę, miłość i wielkie pieniądze, ale też animozje pomiędzy nimi. Niedawno głośno spekulowało się o rozstaniu Krystiana i Basi czy zażyłości Bibi i Simona, którzy według internautów tworzą szczęśliwy związek także po programie. My natomiast postanowiliśmy tym razem bliżej przyjrzeć się nie relacjom pomiędzy mieszkańcami rajskiego hotelu, lecz ich ulubionym powiedzonkom.

Skąd w "Hotelu Paradise 3" wzięło się powiedzonko "jesteś"?

"W opór", "leżak", "ciach bajera", "no a jak", "jedziemy do Stone Town" czy "jesteś" to najczęściej używane słowa przez uczestników 3. sezonu "Hotelu Paradise".

Dużo było takich słówek, które nie wiem skąd się wzięły - przyznaje w rozmowie z naszą reporterką Nathalia Fok.

Jak zdradza uczestniczka 3. edycji "Hotelu Paradise", powtarzane wciąż powiedzonka na planie randkowego hitu TVN tak bardzo zapały w pamięć wszystkim mieszkańcom rajskiego hotelu, że nawet po powrocie do Polski wciąż łapią się na ich wymawianiu.

Skąd wzięło się hasło "jesteś"? Kto jest jego autorem i co tak naprawdę oznacza? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Nathalia.

