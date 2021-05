"Hotel Paradise 3": Bibi tym zdjęciem potwierdza, że związek z Simonem przetrwał po programie!? 

Właśnie zaczyna się finałowy tydzień 3. edycji " Hotelu Paradise "! Jak się okazuje tam wszystko jest możliwe, czego dowodem jest powrót do programu ulubienicy widzów! Uczestnicy już dawno aż tak mocno nie cieszyli się z ponownego spotkania. Były łzy, ale pojawiła się też niepewność. Kto ponownie zasilił progi "Hotelu Paradise" i kto przez to pożegna się z show? Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nathalia komentuje zdradę Marcina! Tak zareagowała na jego seks z Karą "Hotel Paradise": Bibi wraca do programu! Simon nie mógł sobie wymarzyć lepszej "puszki Pandory"! Pod koniec cotygodniowego "kącika szczerości" uczestnicy dowiedzieli się, że na terenie "Hotelu Paradise" czeka na nich niespodzianka. Szczególnie ciekawi tego, co a raczej kto to może być, byli Simon i Ola, którzy dzielnie i po cichu realizowali zadania, a nagrodą miał być powrót wybranego przez nich uczestnika. W przypadku Oli miałby to być Michał, w przypadku Simona, wyeliminowana chwilę wcześniej jego ukochana Bibi. I to właśnie Bibi czekała na Simona ale także innych uczestników przy barze! Simon wreszcie odzyskał swoją ukochaną, bez której trudno mu było dalej walczyć o finał. Czy kolejna szansa doda im skrzydeł, że uda im się dojść do ścisłego finału? Tego dowiemy się już za tydzień tymczasem w dzisiejszym odcinku powrót ukochanej przez wszystkich Bibi wszystkim poprawił humory! "Hotel Paradise": Co z Bibi i Simonem po programie? Wyznanie Simona po powrocie Bibi do "Hotelu Paradise" chwyta za serce: Moja Bibi, w życiu taki szczęśliwy nie byłem. Cały stres ze mnie zszedł tak szybko, jak ją zobaczyłem. Nie mogę tego w słowach opisać, jakie to przeżycie było. Z kolei Bibi nie ma...