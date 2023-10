Od samego początku Kamil miał problemy ze zjednaniem sobie pozostałych uczestników. Nowy uczestnik "Hotelu Paradise 3" szybko podpadł zarówno dziewczynom i chłopakom, jak i widzom, a łatka, która przylgnęła do niego jego pierwszego dnia w programie, została przy nim już do końca. Najpierw próbował on odbić Nathalię Marcinowi, który w końcu był jego kolegom ze szkolnych lat, co zdecydowanie nie spodobało się Simonowi, a wiele osób stwierdziło, że takie zachowanie jest wręcz skandaliczne. Później dość mocno starał się o względy Bibi, a na sam koniec wykazał się brakiem szczerości, wybierając podczas Rajskiego Rozdania Olę zamiast Karoliny, przez co sam opuścił "Hotel Paradise 3". Co o jego postępowaniu sądzi Nathalia? W rozmowie z Party.pl uczestniczka zdradziła, co naprawdę zaszło na rajskim Zanzibarze!

To zachowanie nie było fajne. Jednak uderzał, tak jasno uderzał, były sytuacje, gdzie chciał mnie pocałować. Ja jasno powiedziałam z kim bym chciała być. Każdy uważał, że Kamil gra. Powiedziałam Marcinowi: "Marcin jeśli chodzi o naszą relację nie musisz się niczego bać, jestem pewna swojego wyboru i chce być tylko z Tobą". Na pewno nie dawałam mu znaków, że chce być z nim. Mówiłam mu, ze czułam się niekomfortowo. ze cały czas czuję te oczy jego na sobie skupione, nie mogłam zasnąć przy nim, to było bardzo dziwne. - skomentowała Nathalia.

To jednak nie koniec! W końcu uczestnicy "Hotelu Paradise 3" już dawno wrócili do swoich domów, a niektórzy z nich wciąż utrzymują dobre relacje. Czy Marcin wybaczył Kamilowi jego mało koleżeńskie zachowanie i wciąż ma z nim kontakt? Tylko w rozmowie z nami Nathalia wyznała, co dziś łączy tych dwóch uczestników! Ciekawa? Koniecznie zobacz nasze wideo.

Kamil zdecydowanie zbyt wiele razy podpadł widzom i uczestnikom "Hotelu Paradise 3". Co o jego zachowaniu sądzi Nathalia?

Piękna uczestniczka kontrowersyjnego show w rozmowie z Party.pl zdradziła, co tak naprawdę zdarzyło się na rajskiej wyspie!

Czy Kamil i Marcin wciąż mają ze sobą kontakt? Koniecznie zobaczcie, co powiedziała nam Nathalia!

