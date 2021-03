"Hotel Paradise 3": Nowy uczestnik to przyjaciel Marcina! Teraz odbije mu Nathalię?!

W "Hotelu Paradise 3" robi się coraz goręcej. Okazuje się, że Kamil "Skyila", który w poprzednim odcinku dołączył do uczestników zna się z Marcinem. Przypadek? Okazuje się, że koleżeńskie relacje tej dwójki mogą nie przetrwać próby czasu, ponieważ obaj upatrzyli sobie tą samą dziewczynę. Kogo z nich wybierze Nathalia? Wygląda na to, że ktoś tu będzie miał złamane serce.

"Hotel Paradise 3": Nathalia zostawi Marcina dla Kamila?

Po randce z Olą i Nathalią przyszedł czas na wybór. Jak się okazało, ten dla Kamila wcale nie był taki trudny. Nowy uczestnik bez problemu postanowił odbić partnerkę Marcina, z którym zna się już z liceum! Choć ten nie żywił urazy i był pewien, że prędzej czy później znowu będzie dzielił sypialnię z piękną tancerką, okazuje się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Mimo, że Nathalia zapewniała, że Marcin nie ma się o co martwić, a Skyila zdecydowanie dokonał złego wyboru, wygląda na to, że jedna randka zmieniła wszystko. Nowa para spędziła wieczór w bardzo romantycznych okolicznościach, bo z dala od hotelu i pod gwieździstym niebem - choć jednak na sam koniec, postanowiła przenieść się do wspólnej sypialni. Kamil nie szczędził Nathali komplementów i zdecydowanie szedł po swoje. Z powodzeniem? Zachowanie dziewczyny podczas "puszki pandory" sprawiło, że Marcinowi zdecydowanie nie było do śmiechu.

Kiedy uczestnicy znaleźli się w ogniu pytań, atmosfera szybko się zagęściła. Kiedy Marcin przyznał, że jest w 100% pewien relacji z Nathalią i nie ma wątpliwości, że połączyło ich coś znacznie większego, ta niespodziewanie... zamilkła! Zapytana o to, czy widzi siebie w parze z Marcinem zaczęła się mocno wahać i zastanawiać, co świadczy o tym, że chyba Marcin nie jest jednak jej oczywistym wyborem. Zachowanie dziewczyny nie umknęło uwadze widzów, którzy postanowili skomentować jej "wierność".

Sorry, ale Natala to jakaś porażka tego sezonu. Wodzi za nos tych chłopaków... Jest z Marcinem w parze, mówi jak to świetnie się dogadują. Juz pomijam fakt, ze Dawidowi też robiła nadzieję, ze coś może z tego być. Jakieś mizianie po głowie w łóżku, żadnej konkretnej informacji i chłopak się wkręcił. Teraz wchodzi nowy Kamil i też jakieś uśmieszki, perfidnie z nim flirtuje... Dziewczyna próbuje pod wartościować swoje ego kosztem chłopaków. Szkoda Marcina bardzo... - czytamy w jednym z komentarzy na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise" w mediach społecznościowych.

Widzowie zwrócili uwagę również na to, że bardzo nieładnie odbijać dziewczynę koledze. Co o tym sądzicie? Cóż, Kamil może posunąć się jeszcze dalej, bo to właśnie on i Sara mają wytypować po jednym uczestniku, który ich zdaniem nie zasługuje na pobyt w "Hotelu Paradise 3". Sądzicie, że będzie chciał wyeliminować Marcina?

Kamil jako nowy uczestnik w "Hotelu Paradise 3" nieźle namieszał. Czy Marcin opuści program ze złamanym sercem?

Wygląda na to, że Nathalia wcale nie jest tak pewna swoich uczuć, jak mówiła wcześniej. Widzom zdecydowanie nie spodobało się jej zachowanie podczas "puszki pandory". Jak zakończy się ten wieczór? Tego dowiemy się już jutro!

