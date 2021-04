Kto odpadł z "Hotelu Paradise 3"? Tego nie spodziewali się nawet uczestnicy!

Kto od miecza wojuje, ten mieczem ginie - to słynne powiedzenie najlepiej podsumowuje to, co wydarzyło się podczas rajskiego rozdania w "Hotelu Paradise 3". Od kilku dni atmosfera pomiędzy uczestnikami jest coraz bardziej napięta, a Krystian w dalszej części ma zamiar realizować swój plan i wkluczyć z programu tych, którzy przyczynili się do odpadnięcia Basi! Na pierwszej linii ognia stanęła Ola i Luiza, jednak ostateczne decyzje pozostałych uczestników sprawiły, że na słonecznym Zanzibarze ponownie zagrzmiało. Kto opuścił "Hotel Paradise 3"?

"Hotel Paradise 3": Kto odpadł z programu?

W ostatnich dniach uwaga wszystkich zdecydowanie skupiła się na Luizie i Oli. Dziewczynom najpierw oberwało się od widzów, którzy w licznych komentarzach wyrazili swoje nadzieje, że obie niebawem pożegnają się z programem, a podczas ostatniej Puszki Pandory suchej nitki nie zostawili na nich również pozostali uczestnicy. Kolejny dzień w "Hotelu Paradise 3" również nie zwiastował nic dobrego, bo do akcji wkroczyła nowa uczestniczka - Karolina, która szczególnie dla Oli okazała się prawdziwym zagrożeniem. Kamila, który tworzył parę z drugą, żeńską połówką Luizy, Karolinie doradzał nawet Simon, a Krystian tylko zacierał ręce widząc, jak jego diabelski plan się ziszcza. Co więcej, nawet Kamil zapewnił, że to Karolina może czuć się przy nim bezpieczna.

Chcę pisać historię, w której jesteś ty.Z Olą jestem w parze, ale ja chciałbym czegoś, co będzie mocniejsze niż tylko układ. Na przykład ciebie dotykam, nie uciekasz. Jesteś bardziej otwarta jeżeli chodzi o w twoją uczuciowość, dotyk - mówił na randce z Karoliną. - Ja jestem człowiekiem, który potrzebuje bliskości. Karolina tez jest taką osobą. Od Oli tego nie czuję - tłumaczył przed kamerami.

Kamil postanowił poinformować również o swoich zamiarach Olę, która już szykowała się na pożegnanie z programem i po raz kolejny knuła z Luizą, by ta odegrała się na Kamilu, jeżeli przez niego odpadnie z programu. Emocje pomiędzy uczestnikami nie opadały ani na chwilę, aż w końcu wszyscy spotkali się z Klaudią El Dursi podczas Rajskiego Rozdania. Jako pierwsza o decyzję została poproszona o decyzję Karolina, które postanowiła podejść do Kamila. Bibi wybrała Simona , Luiza wybrała Krzysztofa, Ola wybrała Kamila, Nathalia wybrała Marcina, a Sara Krystiana. Oznaczało to, że to Kamil miał decydujący głos i koniec końców spośród Karoliny, której wiele obiecał i Oli, postanowił odrzucić Karolinę!

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Dawid obraził nową uczestniczkę show, Karolinę? Jego komentarz zadziwił wszystkich

Karolina nie miała zbyt wielu okazji by zawojować "Hotel Paradise 3". Uczestniczka, która ostatnio dołączyła do ekipy, już pożegnała się z programem przez Kamila.

Mat. prasowe

W końcówce odcinka padło wiele gorzkich słów pod adresem chłopaka.

Mat. prasowe

Czy Krystian nadal będzie próbował wyrzucić z programu Olę i Luizę? A może to dziewczyny okażą się sprytniejsze niż on?