"Hotel Paradise": Widzowie nie mogą wybaczyć Kamilowi, że wyrzucił Karolinę! "Brak honoru". Mocno mu się oberwało

Kamil mocno podpadł widzom "Hotelu Paradise" po ostatnim Rajskim Rozdaniu. Już wtedy gdy przyczynił się do odpadnięcia Basi, w sieci rozpętała się burza. Ale teraz zrobiło się jeszcze bardziej gorąco! Wszystko przez to, że pomimo wcześniejszych deklaracji, które złożył Karolinie, wybrał... Olę. Zobaczcie, co na ten temat sądzą widzowie programu.

"Hotel Paradise": Widzowie wściekli na Kamila. Ostro skomentowali jego decyzję

Trzecia edycja "Hotelu Paradise" co chwila dostarcza nam wielu emocji. Widzowie z pewnością nie mogą narzekać na nudę w show, bo co chwila dochodzi do zwrotów akcji, które wywracają sytuację w programie do góry nogami. W ubiegłym tygodniu z programem pożegnała się Basia, a tego nie spodziewał się kompletnie nikt. Do eliminacji Basi przyczyniła się nie tylko Luiza, ale też Kamil, który zdecydował się wtedy wybrać Sarę.

Oczywiście na Kamila poleciały gromy, ale teraz chłopak podpadł widzom jeszcze bardziej. Tuż przed ostatnim Rajskim Rozdaniem było niemal pewne, że Kamil wybierze Karolinę. Z tego też względu Ola była poważnie zagrożona, ale mimo tego, zdecydowała się podejść do chłopaka z nadzieją, że w ostatniej chwili zmieni zdanie. Jej ryzyko opłaciło się, bo Kamil mimo wcześniejszych deklaracji złożonych Karolinie, wybrał właśnie Olę.

Widzowie show są w szoku i nie mogą wybaczyć chłopakowi tego zagrania. Zdaniem fanów było to bardzo nieeleganckie i fałszywe.

- Jakiś żart? 🤷🏻‍♂️ co on ma w głowie 🙈 - Ale frajerska akcja - Powiem tylko fałsz i obłuda i brak honoru faceta - Szkoda, mógł zbudować fajną relację z Karoliną. Oj dobrze na koniec mu powiedziała👏 - Ale on jest fałszywy, Ola też nie lepsza - Żenada jednym słowem - piszą fani show

Ponadto większość widzów najwyraźniej bardzo żałuje, że to właśnie Karolina odpadła z programu. Wygląda na to, że polubili ją znacznie bardziej, niż Olę.

- Draaaamat. Ona wniosła tyle świeżości do tego programu, że chciało się oglądać. - Biedna Karolina.... nie zasłużyła na to. Szczera prawdziwa dziewczyna - Brak słów, szkoda mi dziewczyny. Myślałem, że już nie będzie przynajmniej jednej toksycznej osoby😟

A wy, co sądzicie o tej sytuacji?

Zachowanie Kamila mocno zszokowało nie tylko widzów, ale również Krystiana.

Myślicie, że Kamil będzie żałował tej decyzji?