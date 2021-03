Uczestnicy "Hotelu Paradise 3" wrócili już ze słonecznego Zanzibaru do Polski i wreszcie mogą powrócić do aktywności w social mediach. Marcin Grajoszek postanowił przeprowadzić dziś transmisję na żywo i... o mały włos nie zaliczył wpadki?! W pomieszczeniu, z którego łączył się z fanami, towarzyszyła mu Luiza z tej samej edycji. Zaciekawieni internauci postanowili zapytać wprost, czy po powrocie do kraju postanowił zamieszkać z koleżanką z programu i wtedy... Będzie musiał się z tego tłumaczyć?

Luiza i Marcin z "Hotelu Paradise 3" są parą?

Marcin Grajoszek i Luiza Benzouaoua na początku swojej drogi w "Hotelu Paradise" tworzyli parę. Jednak w programie wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Aktualnie on jest w parze z nową uczestniczką Nathalią, natomiast ona tworzy duet z poturbowanym w ostatnim odcinku Sebastianem.

Nagrania 3. sezonu "Hotelu Paradise" dobiegły już końca, a uczestnicy wrócili do Polski. Zaczęli być aktywni na swoich profilach w sieci i opowiadają o przyjaźniach zawartych w show. Marcin Grajoszek zorganizował dziś transmisję na żywo. Od początku live'a towarzyszyła mu Luiza. Zaciekawieni fani postanowili zapytać wprost, czy fakt, że dziewczyna jest obecna w jego mieszkaniu oznacza, że po powrocie z wyspy zamieszkali razem.

Marcin, odpowiadając na pytania fanów, niechcący to... potwierdził?!

Mieszkacie razem? Tak. Nie, nie mieszamy razem, oczywiście, że nie mieszkamy razem z Luizką - powiedział i natychmiastowo sprostował swoje słowa

Myślicie, że to wpadka i niechcący zdradził ciąg dalszy programowych relacji czy tylko zażartował i postanowił od razu sprostować, aby nikt nie wziął jego słów na poważnie?

Marcin z "Hotelu Paradise" zaliczył wpadkę na Instagramie?

Wraz z Luizą prowadził transmisję na żywo. Fani zapytali czy razem mieszkają, potwierdził a potem zaprzeczył. To wpadka czy niewinny żart? Potem do Luizy i Marcina dołączył także Krystian, który najwidoczniej musi mieszkać niedaleko.