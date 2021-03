"Hotel Paradise 3": Bibi została ośmieszona przed całą Polską! Wybaczy to Simonowi?

Z odcinka na odcinek atmosfera w "Hotelu Paradise" robi się coraz bardziej gęsta i jak widać nawet pewniacy przechodzą kłopoty w raju. Wspaniała randka, czułe gesty, obietnice i pierwsze, namiętne pocałunki - mogłoby się wydawać, że tego, co narodziło się pomiędzy Bogusią a Simonem nic nie jest w stanie zniszczyć, a sytuacja pomiędzy tą dwójką robi się coraz poważniejsza. Cóż, takiego zwrotu akcji z pewnością nikt się nie spodziewał. Simon ośmieszył swoją partnerkę, a ta nie wie czy mu wybaczyć. Co takiego zrobił? Pomylił ją z...

"Hotel Paradise 3": Bogusia ośmieszona przez Simona

Nic nie zwiastowało kłopotów, dopóki nie pojawiła się Klaudia El Dursi i nowe zadanie, choć i wtedy Bogusia nie miała wątpliwości, że Simon zda je na szóstkę z plusem. Prowadząca poprosiła męską część uczestników, by ci ustawili się w rządku, następnie wręczyła im opaski na oczy i tabliczki do pisania. Jak się okazało, na panów czekała zabawa, na którą naprawdę nie mogli narzekać - każdy z nich miał otrzymać namiętnego całusa, a następnie odgadnąć przez kogo i w jakiej kolejności byli całowani.

Wszyscy świetnie się bawili, jednak do czasu... Niektóre dziewczyny, chcąc pomóc swoim partnerom, dawały im naprawdę namiętne buziaki, wszystko po ty, by nikt nie miał kłopotu z odgadnięciem, do kogo należą właśnie te usta. Podobnie zrobiła również Bibi, która pierwsze pocałunki z Simonem miała już za sobą. Kiedy jednak przyszedł czas, by panowie pokazali swoje odpowiedzi, okazało się, że jej partner pomylił ją z Patrycją! Co więcej, tylko Simon nie zgadł, że była to właśnie Bogusia.

Zawsze w sypialni jestem trochę wiesz, nie pamiętam - powiedział na swoją obronę, pokazując, że chodzi mu o zbyt dużą ilość wypitych drinków.

Tego dla Bibi było już za wiele i w przeciwieństwie do jej partnera, wcale nie zebrało się jej na żarty.

Jestem zła. Jak nie potrafi pic, to niech nie pije po prostu - skomentowała przed kamerami - Ej stara, ja go z językiem przelizałam. Że Patrycje wybrał? Co to jest? O Co tutaj chodzi? Co on do Pati, czy o co chodzi? Ja chciałam, żeby on wygrał. Rozumiem, ze mógł się pomylić, jakbym go musnęła ustami, jeszcze z tekstem, ze on nie wie jak on pije - mówiła przejęta Luizie.

Bibi przez chwilę poczuła się naprawdę zagrożona i nie ukrywała, że jest zła na Simona. Nawet jego dalsze tłumaczenia nie przyniosły rezultatów.

Ten pocałunek był piękny. Byłaś druga i cię wpisałem wtedy, ale potem zmazałem, bo Krystian powiedział, ze ten drugi pocałunek był taki spoko i ja myślałem, że taki sam dostał, a wiem, ze tak samo byś go nie pocałowała jak mnie. Myślałem, ze ona (Patrycja) na złość tak wszystkich całuje - usprawiedliwiał się Simon

Jego obronę Bogusia postanowiła skomentować jednym słowem: - Żenada.

Chyba każda kobieta się ze mną zgodzi w tej sytuacji. Czuję się ośmieszona przed całą Polską - wyznała przed kamerami.

Czy sytuacja pomiędzy parą, która do tej pory była największym pewniakiem na wyspie, jeszcze się oczyści? Simon podkreślił, że jeżeli Bibi będzie dalej obrażona, on wcale nie ma zamiaru jej przepraszać! Wychodzi na to, że oboje mogą unieść się dumą...

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Patrycja kiedyś wyglądała zupełnie inaczej! Czy poprawiła sobie usta?

Kiedy Simon i Bibi przeżyli swój pierwszy pocałunek, dziewczyna nie mogła powstrzymać ekscytacji. Niestety chwilę później kompletnie zawiodła się na swojej parze.

Sądzicie, że Simon będzie jeszcze próbował przeprosić Bibi?

Mat. prasowe

Bibi postanowi mu wybaczyć, czy może to koniec ich wspólnej przygody?