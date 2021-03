"Hotel Paradise 3": Basia znów musi walczyć o Krystiana? Do gry weszła kolejna uczestniczka!

Akcja w "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie zwalnia tempa, co więcej produkcja zadbała o to, by jeszcze bardziej je podkręcić. Patrycja dopiero co pojawiła się w programie i zdążyła namieszać w związku Basi i Krystiana, którzy nawet nie mieli okazji się sobą nacieszyć, doprowadzając tym samym byłą partnerkę Dawida do łez, a tu okazuje się, że pojawiła się kolejna czerwona flaga na horyzoncie. Co więcej, nie tylko Basia ma powody do zmartwień. Co stanie się z Kornelią? Wygląda na to, że nawet Basia nie może czuć się bezpieczna... W trzeciej edycji "Hotelu Paradise" właśnie zawitała kolejna uczestniczka, która już zdążyła namieszać panom w głowach.

"Hotel Paradise 3". Kolejna uczestniczka odbije Basi Krystiana?

Choć obietnice Krystiana sprawiły, że Basia ponownie poczuła się bezpieczna i nawet jego randka z Patrycją nie wzbudziły w niej zbyt dużo zazdrości, wygląda na to, że to nie koniec problemów w raju tej dwójki. Niewinny początek będzie zwiastował huk i łzy? U jednej z dziewczyn z pewnością!

Podczas jednego z zadań męska część uczestników "Hotelu Paradise" poznała piękną Patrycję - długonogą, wysoką brunetkę i instruktorkę tańca, która miała nauczyć ich podstawowych kroków salsy. Jak się okazuje, niektórzy z panów zamiast skupić swoją uwagę na krokach, patrzyli w zupełnie inną stronę...

- Bardzo ciekawa dziewczyna. Bardzo emanowała taką pozytywną energią i takim seksapilem - skomentował Marcin. - Natalia jest bardzo ładna. Jest petarda! Tak się rusza, ma piękne brązowo piwne oczy i no wszystkim się podoba - podsumował Simon.

Może nie byłoby w tym nic groźnego gdyby nie fakt, że to właśnie Natalia okazała się nową uczestniczką trzeciej edycji "Hotelu Paradise". W dodatku niczego nieświadome dziewczyny same podsunęły jej do wyboru dwóch chłopaków, czego mogą bardzo żałować.

Absolutnie nie byłam zazdrosna jak tańczyła z Krystianem, bo to było dla mnie tak komiczne, że nie - wyznała Basia

Kiedy jednak okazało się, że to Krystian lub Marcin - jako najgorszy i najlepszy tancerz - ma zostać nowym partnerem Natalii, mina Basi zdecydowanie zrzedła. Powody do obaw ma również Kornelia, która po raz kolejny może zostać singielką, co więcej, to w szczególności jej partner wykazał nowej uczestniczce największe zainteresowanie, co nie umknęło uwadze dziewczyn.

Natalia jest zaje... instruktorką, mogłaby każdego z nas nauczyć, jak się dobrze ruszać. Niech zrobi dobrą cha-che, nie tylko na parkiecie - dodał Marcin.

Kłopotów w raju ciąg dalszy. Krystian, czy Marcin, kto zostanie partnerem Natalii? Łzy pojawią się w oczach Basi czy Kornelii? I czy Simon pod wrażeniem urody nowej uczestniczki zacznie odsuwać się od Bibi i grać do innej bramki? Już wyczuwamy jakiś dramat...

Natalia pierwsze przełamanie lodów ma już za sobą. Ta uczestniczka wpadła w oko wszystkim panom...

Wybierze Marcina czy Krystiana? W obu przypadkach podejrzewamy, że poleją się łzy.

Kornelia za wszelką cenę chce zostać w programie i uważa, że Marcin ma wobec niej dług wdzięczności. Jednak czy on sądzi tak samo?