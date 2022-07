"Hotel Paradise 5": Eliza gorzko o Kubie i Oliwii: "Odwagi żeby to powiedzieć w twarz nie miała"

Nie milkną kontrowersje po finale " Hotelu Paradise ". Kornelia zdecydowała się na wstrząsające wyznanie, że choruje na stwardnienie rozsiane , fani zastanawiają się jak skończyła się afera pomiędzy Nathalią a Karą , a Basia i Krystian bez ogródek poinformowali, że ich związek to przeszłość! Bibi wygadała się, że Basia jest teraz z Krzyśkiem , a teraz uderza w Krystiana! W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że na jego miejscu z pewnością nie podzieliłaby się nagrodą za wygranie programu. Poznajcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise": Simon nagrał piosenkę disco-polo. Bibi jest zachwycona: "Gratuluję misiu" "Hotel Paradise": Bibi nie podzieliłaby się z Krystianem i Basią nagrodą Jak potoczyły się relacje uczestników po programie? Bibi i Simon są jedną z dwóch par, która już oficjalnie i osobiście potwierdziła swój związek. Czy utrzymują kontakty ze znajomymi z programu? Widzów mocno zastanowił fakt, dlaczego Bibi nie pozowała z pozostałymi uczestniczkami na finałowych zdjęciach. Nathalia została zasypana pytaniami o relację z Bibi, mimo że oznaczyła ją na fotce. Oliwy do ognia z pewnością doleje fakt, że Bibi zdecydowała się na odważne wyznanie odnośnie Krystiana i Basi. Ogromnych echem w sieci poniosło się zachowanie Krystiana podczas finału, kiedy rzucił kulą na polu 100 tysięcy złotych, aby podzielić się wygraną z Bibi i Simonem. Finalistka przyznała, że gdyby ona była na jego miejscu, z pewnością nie podzieliłaby się nagrodą: Nie byłoby tak i mówię o tym szczerze . Krystian i Basia mieli też inną sytuację, bo parę dni wcześniej, gdyby nie my, to by odpadli z programu. Krystian zachował się honorowo. Ale my nic im nie wisieliśmy . I w ogóle...