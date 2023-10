Niektórzy fani "Hotelu Paradise" w pewnym momencie uważali, że jedną z najsilniejszych par w trzeciej edycji jest Ola i... Luiza! Rzeczywiście, dziewczyny szybko złapały wspólny język, mocno się zaprzyjaźniły i cały czas... spiskowały. Kiedy jednak Ola pożegnała się z show, Luiza w rozmowie z innymi uczestnikami twierdziła, że blondwłosa uczestniczka miała na nią... zły wpływ!

Luiza i Ola w trakcie show wpadły m.in. na pomysł, by rozbić związek Basi i Krystiana. I tak też się stało - na jednym z rajskich rozdań Luiza, mając immunitet, wybrała Krystiana, w ten sposób Basia odeszła z show. KIedy Pędlowska zaś wróciła do programu, a nie było już w nim Hałabudy, Luiza mówiła:

Nie wiem czemu, ale trochę czuję, że Ola miała na mnie zły wpływ. [...] Cały czas mnie ciągnęło do was wszystkich, żeby mieć z wami dużo kontaktu, ale jak gadałam z Olą, to ona też jakieś tam konspiry, tu to, tu tamto i nie czuję, że to było moje - mówiła Lui.