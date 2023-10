Kuba był w "Hotelu Paradise 3" bardzo krótko, ale sporo namieszał i zostawił po sobie dość chłodne wrażenie. Do dziś wszyscy widzowie pamiętają jego atak furii, kiedy to zazdrosny o Luizę chłopak zaczął demolować hotel (zbił m.in. szybę, rzucał krzesłami), a w rozmowie z innymi uczestnikami wyzywał Maurycego - padły naprawdę mocne słowa!

Maurycy ma żal do Kuby za zachowanie w "Hotelu Paradise 3"?

Co o tym wszystkim sądzi Maurycy? Okazuje się, że chłopak dowiedział się o tym wszystkim z... telewizji, oglądając "Hotel Paradise"! Czy teraz, gdy uczestnicy wrócili już do Polski, Maurycy i Kuba mają ze sobą kontakt? Czy Maurycy ma żal do Wójcika o jego zachowanie? W rozmowie z Party.pl Sas-Uhrynowski opowiedział, jak sytuacja wygląda dziś!

Trzymacie kciuki za Maurycego w "Hotelu Paradise"? Aktualnie jest w parze z Sarą, która dostała immunitet i wybrała go na rajskim rozdaniu.

