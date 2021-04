"Hotel Paradise 3": Luiza ostro o Oli: "miała na mnie zły wpływ". Co się stało?

Widzowie "Hotel Paradise 3" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę! Ostatnio z programu wyeliminowano aż trzech przystojniaków, jednak jak wiadomo - wyroki rajskiego hotelu są nieobliczalne - dlatego też Mariusz, Krzysiek i Michał dostali od losu drugą szansę. Decyzją Korneli, która w wielkim stylu powróciła do programu, do rajskiego hotelu przywrócony został również Krzysztof. Jak się jednak okazuje to nie koniec nieoczekiwanych zwrotów akcji. Podczas rozmowy z dziewczynami, Luiza postanowiła ostro ocenić zachowanie Oli, którą jeszcze kilka dni temu nazywała "bratnią duszą". Tak mocnych słów po dziewczynie nikt się nie spodziewał!

Choć zarówno Ola, jak i Luiza w "Hotelu Paradise" miały problem z poznaniem właściwego partnera, wielokrotnie przyznawały, że są wdzięczne losowi, że odnalazły w show prawdziwą przyjaźń. Dziewczyny od pierwszego dnia pobytu w rajskim hotelu były nierozłączne, a ich tajne party, spiski i izolowanie się od reszty uczestników było szeroko krytykowane nie tylko przez atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, ale też przez widzów programu.

Jak się jednak okazuje, gdy w "Hotelu Paradise" zabrakło Oli, Luiza bardzo otworzyła się na grupę, co zostało zauważone przez reszta dziewczyn z programu.

- Nie wiem czemu, ale trochę czuję, że Ola miała na mnie zły wpływ - zaczęła Luiza.

- Ona nie pozwalała ci, żebyś się z kimś sparowała - zauważyła Bibi.

- Cały czas mnie ciągnęło do was wszystkich, żeby mieć z wami dużo kontaktu, ale jak gadałam z Olą, to ona też jakieś tam konspiry, tu to, tu tamto i nie czuję, że to było moje - mówiła dalej Luiza. Cieszę się, bo wiem, że gdyby była Ola i wczorajsza decyzja o odpadnięciu Michała, to pewnie bym się zasugerowała jej opinią, a tak to była w stu procentach wyłącznie moja decyzja. Bo ja stwierdziłam, że nie wybiorę Michała, bo on mi powiedział, że chce rozdzielić najpewniejsze pary. Wy nic mi nie zrobiliście, jesteście dla mnie jak rodzina i wspieracie we wszystkim, to dlaczego ja bym miała zrzucić na was kwas - dodała.