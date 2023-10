Trzeci sezon "Hotelu Paradise" trwa w najlepsze, a fani programu z zapartym tchem śledzą dalsze losy jego uczestników. Z kontrowersyjnym show pożegnała się już całkiem spora grupa osób, a finał zbliża się coraz większymi krokami. Czy jednak w "Hotelu Paradise 3" jest coś, co miesza o wiele bardziej niż spiski, pakty i tajemnice uczestników? Ku zdziwieniu fanów, wygląda na to, że tym czymś jest właśnie Rajska Wyrocznia. Gdyby nie ona, uczestnicy podejmowaliby inne decyzje? Luiza, która niedawno pożegnała się z programem, postanowiła zdradzić nam, co sądzi na ten temat.

Luiza z "Hotelu Paradise 3" o Rajskiej Wyroczni

Rajska Wyrocznia pojawiła się po raz pierwszy w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" i jak się okazuje, była sporym zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale przede wszystkim uczestników show. Wszystko przez to, że zamiast pomóc im w dokonywaniu wyborów, odpowiedzi Klaudii El Dursi często tylko dolewały oliwy do ognia i sprawiały, ze sytuacja pomiędzy mieszkańcami rajskiego hotelu robiła się bardzo napięta. Najgorsze jednak jest to, że ma ona miejsce tuż przed Rajskim Rozdaniem!

Luiza, która uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek trzeciej edycji "Hotelu Paradise" również jest podobnego zdania.

Jeśli chodzi o Rajską Wyrocznię, to są momenty, kiedy sama się dziwię. To trochę mieszało w głowie. Ale wtedy włączał się taki tryb, kiedy każdy już pytał się personalnie: "Czy X chłopak mówi o mnie źle". I jeżeli wyrocznia mówi tak, a wcale tak nie było, to teraz nie jest to nic złego, ale mogła zamącić - zdradziła Luiza w rozmowie z naszą reporterką.

Czy gdyby nie Rajska Wyrocznia uczestniczka podjęłaby w programie zupełnie inne decyzje? Jak zareagowała kiedy zobaczyła odcinki ze swoim udziałem w telewizji? Koniecznie zobacz, co jeszcze Luiza powiedziała tylko dla Party.pl!

Luiza odpadła z "Hotelu Paradise 3" razem z Justyną. Choć na początku wzbudzała sporo kontrowersji, szybko stała się ulubienicą widzów. Teraz w rozmowie z Party.pl zdradziła tajemnice programu.