Za nami pierwsze Rajskie Rozdanie w "Hotel Paradise 3". Spiski, tajne sojusze, pierwsze sympatie i antypatie sprawiły, że wyłoniono pary, które przez następny tydzień będą wspólnie walczyć o miłość i wielkie pieniądze! Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał.

Pierwsze Rajskie Rozdanie w "Hotel Paradise 3"

Najnowsza edycja randkowego hitu TVN z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i pieniądze jest zupełnie inna od poprzednich. Zmieniła się nie tylko lokalizacja luksusowej willi - teraz gracze zamiast podziwiać słoneczne Bali, poznają uroki Zanzibaru. Zmianie uległa również piosenka towarzysząca uczestnikom. W najnowszej edycji możemy usłyszeć skoczny utwór "Oto raj", śpiewany przez byłą finalistkę programu - Sonię Szklanowską. Ale to nie koniec rewelacji. Wprowadzono również nowy element gry, tzw. Rajską Wyrocznię.

W najnowszym odcinku mogliśmy nie tylko poznać jej zasady, ale dowiedzieć się, jakie daje przywileje. Tuż przed Rajskim Rozdaniem każdy z uczestników mógł zadać prowadzącej program - Klaudii El Dursi - jedno pytanie dotyczące pozostałych uczestników lub sytuacji w rajskim hotelu. To właśnie odpowiedzi zjawiskowej ciemnowłosej piękności sprawiły, że na światło dzienne wyszły niektóre tajne pakty i nieczyste zagrywki atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych.

Jakie pytania padły podczas Rajskiej Wyroczni?

- Basia chciała się dowiedzieć, czy Dawid żalił się komuś odnośnie jej decyzji. Odpowiedź: Nie.

- Dawid zapytał, czy któryś z uczestników mówił na jego temat coś negatywnego. Odpowiedź: Nie.

- Marcin zastanawiał się, czy Luiza podczas rozmowy z Sebastianem mówiła coś odnośnie zmiany partnera. Odpowiedź: Tak.

- Ola zapytała, czy Dawid mówi o niej źle lub coś na nią knuje. Odpowiedź: Nie.

- Bogusia była ciekawa, czy Dawid mówił komuś, że czuje coś do Basi. Odpowiedź: Nie.

- Simon zadał pytanie dotyczące tego, czy ktoś uważa go za nieszczerą osobę. Odpowiedź: Nie.

- Krystian zastanawiał się, czy ktoś spiskuje przeciwko niemu. Odpowiedź: Nie.

- Luiza chciała się dowiedzieć, czy Marcin chciałby się z nią lepiej poznać. Odpowiedź: Tak.

- Krzysiek zapytał, czy Ola mówiła komuś, że myśli poważnie o nim jako parze. Odpowiedź: Tak.

- Sebastian zapytał, czy Luiza mówiła, że jak wejdzie nowy chłopak, to zmieni parę. Odpowiedź: Tak.

-Kornelia zapytała, czy Krzysiek mówił komuś, że traktuje ją poważnie jako kandydatkę do sparowania. Odpowiedź: Nie.

Do tej pory pary w rajskim hotelu tworzyli: Luiza i Marcin, Basia i Dawid, Ola i Krystian, Bogusia i Simon oraz Kornelia i Krzysiek. Jedynym singlem był Sebastian. A jak układ par wygląda po ostatnim Rajskim Rozdaniu? Oto one:

Simon i Bogusia

Krystian i Basia

Sebastian i Luiza

Dawid i Ola

Do Kornelii podeszło dwóch uczestników - Krzysztof oraz Marcin. Kornelia bez wahania podjęła decyzję i wybrała Marcina. Tym samym z "Hotelem Paradise" jako pierwszy pożegnał się Krzysztof.

A jak na odpadnięcie Krzysztofa zareagowali fani "Hotelu Paradise"? Wygląda na to, że był to dla nich prawdziwy szok i mają żal do Kornelii, że wyeliminowała chłopaka!

- nie spodziewałam się😳 - Nikt się nie spodziewał. Szok - Szkoda, fajny chłopak :( - Najprzystojniejszy facet tej edycji 😢 - Nieeee 😢😢😢😢😢 - piszą fani.

Krzysiek jako pierwszy pożegnał się z "Hotelem Paradise"!