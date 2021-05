"Hotel Paradise": Internauci chwalą Luizę i Justynę: "Odeszły najpiękniej jak się dało"

Tak emocjonującego Rajskiego Rozdania w "Hotelu Paradise" jeszcze nie było! To, co wydarzyło się w ubiegłym odcinku z pewnością przejdzie do historii programu. Po tym, jak Luiza otrzymała immunitet, zdecydowała się stanąć za Krystianem, przez co przyczyniła się do odejścia Basi. Partnerka Krystiana była jedną z najbardziej lubianych uczestniczek show, więc nic dziwnego, że decyzja Luizy spowodowała takie poruszenie. Internauci są oburzeni, że Luiza zdecydowała się rozdzielić ich zdaniem najlepiej dobraną parę i wolała grać, niż pozwolić Basi i Krystianowi pogłębiać swoje uczucia. Zobaczcie, co na ten temat sądzą fani show. Zobacz także: Nathalia z "Hotelu Paradise" o operacji nosa: "Najlepsza decyzja w moim życiu". Tylko nam pokazała zdjęcia PRZED i PO "Hotel Paradise 3": Internauci nie mogą wybaczyć Luizie jej zagrania na Rajskim Rozdaniu! Do tej pory decyzje uczestników 3. edycji "Hotelu Paradise" były raczej przewidywalne. Powstało kilka mocnych par, które najwyraźniej w takim składzie chcą dojść do finału. Ale jak to "Hotelu Paradise" bywa, czasem następuje zaskakujący zwrot akcji. Tak właśnie było podczas ostatniego Rajskiego Rozdania. Luiza otrzymała immunitet od Maurycego i postanowiła go wykorzystać w taki sposób, aby rozbić jedną z najmocniejszych par. Dziewczyna zdecydowała się zamieszać u Krystiana i Basi. Luiza swoją decyzję uargumentowała tym, że Krystian nie okazuje uczuć w stosunku do Basi i jej zdaniem dziewczyna zasługuje na kogoś lepszego. Porównała również Basię do... swojej mamy i wypowiadała się o swojej rywalce w samych superlatywach. Twierdziła także, że pod żadnym pozorem nie chce wyrzucać Basi z programu. Ale niestety swoją decyzją właśnie to zrobiła. Widzowie chociaż przyznają, że Rajskie...