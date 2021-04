Z "Hotelu Paradise" odpadło aż trzech uczestników! Wszyscy pokładali nadzieję w tej samej uczestniczce! 

Nawet uczestnicy "Hotelu Paradise 3" stwierdzili, że w programie nadszedł moment, w którym może być już tylko gorzej i najwyższa pora zacząć walczyć o siebie. Ostatni tydzień na Zanzibarze był naprawdę emocjonujący - tuż przed Rajskim Rozdaniem z show pożegnała się Ola, której pozostali uczestnicy zarzucili brak szczerości i oczekiwanie na wejście Michała. Czy dziś to on musiał w pośpiechu pakować swoją walizkę?

Takiego Rajskiego Rozdania w historii "Hotelu Paradise" jeszcze nie było, bo na cztery dziewczyny, przypadło aż siedmiu chłopaków i aż trójka z nich opadła z programu.

Szokujące Rajskie Rozdanie w "Hotelu Paradise 3"

Takiego obrotu wydarzeń nikt się nie spodziewał i choć podczas poniedziałkowego Rajskiego Rozdania to mężczyźni wybierali, za którą z dziewczyn staną, to do pań należał decydujący głos. Największy problem tkwił w tym, że na zaledwie cztery uczestniczki, przypadło aż siedmiu uczestników i wszystko wskazywało na to, że to Ewa i Luiza tym razem będą rozdawać karty. Tuż przed najbardziej wyczekiwanym i decydującym momentem w programie dziewczyny były naprawdę rozrywane i wybrały się na randki. Ewa z Krzyśkiem, a Luiza z Michałem i Mariuszem. Wszyscy mieli nadzieję, że uda im się coś ugrać i przekabacą je na swoją stronę, co wcale nie było takie łatwe. Nawet Krystian nie był pewien, czy Ewa nie postanowi zostawić go dla kogoś innego, a Luiza miała prawdziwy mętlik w głowie.

Ja chce grać teraz na ostro. Chciałbym, żeby ta grupa nie była bezkarna. Żeby ona nie rozdawała kart do końca. Zagroźmy im w jakiś sposób - mówił jej Michał, który zdecydowanie chce pomścić Olę.

Słowa Michała jednak nie dały jej pewności, że może czuć się z nim bezpieczna przez kolejne tygodnie. Czy Rajska Wyrocznia rozjaśniła im nieco sytuację? Cóż, Krzysztof w końcu dowiedział się, że Luiza, z którą ostatnio zaliczył mocną wymianę zdań, mówi o nim źle do pozostałych uczestników. Mariusz odkrył, że nie tylko Michał chce się go pozbyć z "Hotelu Paradise 3", a Luiza dowiedziała się, że wcale nie jest taka obojętna chłopakowi, który zawrócił Oli w głowie. Wszystko wskazywało na to, że tym razem Rajskie Rozdanie będzie prawdziwym początkiem końca i to nie tylko czyjejś przygody z programem, ale i przyjaźni pomiędzy uczestnikami. Kuba bez ogródek zapowiedział Michałowi, że jeżeli zdecyduje się podejść do Luizy, między nimi koniec - a ta dwójka była prawdziwymi sojusznikami. Michał jednak zdecydowanie nie dał się zastraszyć, bo po chwili zapowiedział Luizie, że nawet jeżeli do programu wróci Ola, nie wybierze jej, dopóki Luiza nie będzie czuła się bezpieczna, czym nie tylko zaplusował, ale i bardzo namieszał. Kiedy jednak doszło do Rajskiego Rozdania, sprawy przybrały zupełnie nieoczekiwany obrót!

Jako pierwszy wybierał Krystian, który bez zaskoczenia podszedł do Ewy. Podobnie było w przypadku Marcina, który stanął za Natalią, a Simon za Bibi. Później jednak zaczęły się prawdziwe emocje. Kuba, tak jak obiecywał, wybrał Luizę i w ten sposób wszystkie panie zostały zajęte. W dalszej części Rajskiego Rozdania pozostali panowie musieli wybierać dziewczyny, które miały już za sobą chłopaków. Do Ewy podszedł Krzysztof, a z kolei do Luizy jeszcze dwóch panów - Mariusz i Michał!

Jak zatem zadecydowały dziewczyny? Ewa bez wahania wybrała Krystiana i tym samym jako pierwszy tego wieczoru z programem pożegnał się Krzysztof. Fani nie szczędzili mu krytyki, że gdyby na początku nie szedł ślepo za Luizą to dzisiaj z pewnością nie znalazł by się w takiej sytuacji.

Ten wieczór jednak należał do Luizy. Jednak ona wcale nie była z tego dumna. Miała do podjęcia najtrudniejszą decyzję w historii programu! Za jednym razem musiała wyeliminować aż dwóch panów. Dziewczyna poszła jednak za głosem serca i położyła swoją dłoń na dłoni Kuby! Tym samym z "Hotelu Paradise" musieli się wymeldować jeszcze Michał i Mariusz! Jednak okazuje się, że jeszcze nie wszystko przesądzone. Na panów pod hotelem czekał list... Czy któryś z nich wróci do gry?

Michał, Mariusz i Krzysztof odpadli z "Hotelu Paradise"!

Michał do samego końca próbował przekonać do siebie Luizę. Ostatecznie jednak mu się to nie udało...