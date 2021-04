"Hotel Paradise 3": Do programu wróciła była uczestniczka! Ocaliła Mariusza, Michała czy Krzyśka?

Każdy zasługuje na drugą szansę i to nawet w "Hotelu Paradise 3". Kiedy podczas ostatniego Rajskiego Rozdania z programem miała na dobre pożegnać się aż trójka uczestników, nagle Mariusz, Michał i Krzysiek otrzymali list, który w tajemniczy sposób, zasugerował, że przygoda z programem dla jednego z nich wcale się nie zakończyła. Jednak o powrót do rajskiego hotelu panowie będą musieli zawalczyć. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że chodzi o walkę o serce pięknej blondynki, która widzom kontrowersyjnego show, jak i jego uczestnikom, doskonale zapała w pamięci! Która z dziewczyn wróciła do "Hotelu Paradise 3"?

"Hotel Paradise 3": Przywrócono byłą uczestniczkę

Fani "Hotelu Paradise 3" zdecydowanie nie mogą narzekać na brak emocji. Na rajskim Zanzibarze naprawdę dużo się dzieje, choć nie wszystkie niespodzianki uczestnicy mogą zaliczyć do najmilszych. Jak zareagowali, kiedy zobaczyli kto wrócił do programu? Gdy Mariusz, Michał i Krzysiek na drugi dzień po Rajskim Rozdaniu spotkali się z Klaudią El Dursi, ta przedstawiła im nową-starą uczestniczkę. Widzowie programu już od dłuższego czasu czuli, że coś się święci, a zdjęcie, które ostatnio na swoim Instagramie opublikowała Basia, nie pozostawiło wątpliwości, że to właśnie ona może wrócić do hotelu! Cóż, okazuje się, że tym razem internauci bardziej nie mogli się pomylić, bo przed trzema panami stanęła... Kornelia!

Może poznacie nową twarz Korneli. Za pierwszym razem aż tak dużo nie pokazałam, na pewno będzie ciekawie - zapowiedziała Kornelia.

Z którym z chłopaków postanowiła wrócić do hotelu? Jak się okazuje, wybór nie był taki trudny i po trzech randkach oraz szczerych rozmowach Kornelia zadecydowała, że stworzy parę z Krzysztofem, choć Mariusz zrobił na niej równie dobre wrażenie. Kiedy oboje udali się do mieszkańców rajskiego hotelu, ci nie kryli swojego szczęścia. Moment, w którym Kornelia odpadła z programu był jednym z tych najbardziej poruszających, i nie tylko ona nie była wtedy w stanie opanować łez. Wygląda na to, że w "Hotelu Paradise 3" zrobiło się w końcu bardziej rajsko, niż piekielnie! Myślicie, że Kornelia i Krzysztof stworzą udaną parę? Jednego możemy być pewni, na Zanzibarze zrobiło się zbyt pięknie i spokojnie, a oznacza to tylko jego - nie potrwa to za długo.

Do "Hotelu Paradise 3" wróciła Kornelia!

Uczestniczka stworzyła nowa parę z Krzyśkiem. Sądzicie, że do siebie pasują?