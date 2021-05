Trzecia edycja "Hotelu Paradise" udowodniła zarówno jej uczestnikom, jak i widzom, że nigdy niczego nie mogą być pewni, niespodzianki nie zawsze są miłe, a pojawienie się Klaudii El Dursi może zwiastować prawdziwe kłopoty. Choć patrząc na powrót Korneli, Basi i Maurycego mogłoby się wydawać, że na rajskim Zanzibarze wszystko jest tak, jak powinno - nic bardziej mylnego. Z przyjścia dawnego uczestnika zdecydowanie nie był zadowolony Kuba, a to, co zrobił kiedy wszyscy już spali, mocno przeraziło Luize oraz pozostałe uczestniczki. Jak się okazuje, jeszcze przed Rajskim Rozdaniem chłopak usłyszał słynne: "Masz 15 minut na spakowanie się i opuszczenie hotelu". Dlaczego?

Kuba musiał opuścić "Hotel Paradise 3"

Rozbita szyba, rzucanie przedmiotami, krzyki i przekleństwa, a nawet słowne groźby. Zachowanie Kuby, który z zazdrości o Luizę wpadł w prawdziwy szał, zdecydowanie pozostawiało wiele do życzenia, a uczestnicy już nie byli w stanie spojrzeć na niego tak samo. Co więcej widzowie zauważyli, że rankiem chłopak w cale nie do końca czuł skruchę i nawet Luiza stwierdziła, że nie wierzy w jego przeprosiny i już mu nie zaufa. Kiedy na plaży pojawiła się Klaudia El Dursi, okazało się, że pewny siebie macho będzie musiał zapłacić za swoje czyny, i to bardzo wysoką stawkę.

Kuba, sytuacja, która wydarzyła się wczoraj wieczorem absolutnie nie powinna mieć miejsca. W "Hotelu Paradise" agresja jest absolutnie niedopuszczalna. Twoje zachowanie było niedopuszczalne. Nie będziemy akceptować i tolerować agresji. To się tyczy każdego z was - zaczęła prowadząca.

Tym razem Klaudia El Dursi nie trzymała uczestników w niepewności i ogłosiła, że w tym momencie Kuba żegna się z programem. Jak się okazuje, to wcale nie demolka i agresja, były powodem jego usunięcia. Dlaczego uczestnik musiał spakować swoje walizki i wrócić do Polski?

Maurycy, twój powrót do hotelu nie był bez powodu. Odbyło się tajne głosowanie. W tajnym głosowaniu dziewczęta podjęły również inną, bardzo ważną decyzję. Twoje przyjście łączy się z tym, że jeden z panów będzie musiał odejść. Już za chwilę będziemy musieli pożegnać się Kubą - wyjaśniła.

Jak się okazuje, w "Hotelu Paradise 3" wszystko ma swoją cenę. W sekretnym głosowaniu zdecydowana większość uczestniczek zadecydowała, że to właśnie Kuba powinien ustąpić miejsca kolejnemu chłopakowi, a jego wcześniejsze zachowanie, zdecydowanie nie wpłynęło na jego korzyść. Nawet Luiza miała już go dość. Wygląda na to, że w rajskim hotelu zostały same mocne pary. Czy spokój uczestników potrwa długo?

Kuba odpadł z "Hotelu Paradise 3". Jak się okazuje, to za jego odejściem zagłosowało najwięcej uczestniczek.

Mat. prasowe

Miejsce chłopaka zastąpił Maurycy, z którego powrotu zdecydowanie ucieszyła się Luiza!

Mat. prasowe

Czy po programie tę dwójką łączy coś więcej niż tylko przyjaźń? Widzowie nie ukrywają, że ona i Maurycy bardzo do siebie pasują.