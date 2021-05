"Hotel Paradise 3": Krystian przez przypadek zdradził, kto wygra program?! Co na to produkcja?

Najnowsza, 3. edycja "Hotelu Paradise" niewątpliwie budzi wiele skrajnych emocji. Ogromne kontrowersje wzbudziły nie tylko spiski i tajne pakty Oli i Luizy, eliminacja z programu Basi, dołączenie do gry bliskiego przyjaciela Oli, na którego dziewczyna czekała od początku programu, czy późniejsze wyrzucenie jej z programu przez resztę mieszkańców hotelu. Głośno mówiło się też o utajnionej znajomości pomiędzy Luizą i Kubą, czy ukrywanym przed światem ślubie Natalii i Kamila z poprzedniej edycji show, jednak to najnowsze wynurzenia Krystiana sprawiły, że w sieci jeszcze bardziej zawrzało. Czyżby atrakcyjny brunet przez przypadek zdradził, kto wygra "Hotel Paradise 3"?

Krystian przez przypadek zdradził, kto wygra "Hotel Paradise 3"?!

Krystian Feretti uznawany jest za jednego z najsympatyczniejszych uczestników 3. edycji "Hotelu Paradise". Przystojniak włoskiego pochodzenia, podobnie jak jego przyjaciele z programu, również już rozpoczął karierę influencera, ochoczo chwaląc się w sieci szczegółami swojego życia. To właśnie za pośrednictwem śledzonego przez ponad 145 tys. osób instagramowego konta celebryta dzieli się z fanami zapowiedziami nowych projektów zawodowych, wspomnieniami z Zanzibaru, czy modowymi inspiracjami. Ostatnio nawet poszedł o krok dalej i pokazał swoją odmienioną twarz, którą zawdzięcza niedawnemu zabiegowi medycyny estetycznej.

Jak się jednak okazuje, zwierzenia Krystiana na temat jego eksperymentów z poprawkami urody to jeszcze nie wszystko. Najnowsze InstaStories chłopaka wprawiło wszystkich w osłupienie. Czyżby Krystian przez przypadek zdradził, kto wygra 3. edycję "Hotelu Paradise"?!

Zaledwie kilka godzin temu na InstaStories Krystiana pojawiło się urocze nagranie, na którym pierwsze skrzypce gra uroczy, szary kociak podobny do tego, jaki towarzyszył ekipie na Zanzibarze.

Nie chciałem nic mówić, ale zabrałem Kisiela z Zanzibaru – przyznał na InstaStories Krystian. Tak oficjalnie mogę się pochwalić… Tak, wygraliśmy program – dodał.

Czy Kristan mimowolnie zdradził, że to właśnie on dojdzie do wielkiego finału? A może to dzięki pojawieniu się w życiu celebryty uroczego kotka, Krystian czuje się zwycięzcą? Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne odcinki "Hotelu Paradise", które wyłonią finałową czwórkę.

Instagram @krystianferretti

Krystian uznawany jest za ulubieńca widzów. Czy to właśnie on zajdzie aż do wielkiego finału "Hotel Paradise 3"?