"Hotel Paradise 3": Do programu wrócił kolejny uczestnik! Od razu wywołał konflikt!

W "Hotelu Paradise 3" robi się coraz ciekawiej i o dziwo, największe zamieszanie wywołują nie nowi , a starzy uczestnicy programu. Najpierw na Zanzibarze ponownie pojawiła się Kornelia, która stworzyła parę z Krzysztofem, następnie Krystian w końcu doczekał się Basi, a teraz... Wydaje się, że nawet Kara - choć szybko wróciła do Polski - nie miała tak mocnego wejścia. Kiedy Kuba zobaczył, co się święci, wpadł w istny szał. Wygląda na to, że jeden z uczestników "Hotelu Paradise 3" będzie miał naprawdę spory problem, bo do rajskiej willi na Zanzibarze ponownie wprowadził się... Maurycy!

Maurycy wrócił do "Hotelu Paradise 3"

Nikt nie miał wątpliwości, że w "Hotelu Paradise 3" raj nie może trwać zbyt długo, a kiedy do programu wróciła Basia zdecydowanie zrobiło się zbyt kolorowo. Choć, przez spotkanie dziewczyn z Klaudią El Dursi -podczas którego uczestniczki mówiły, którego z chłopaków najbardziej im brakuje - niektórzy spodziewali się, że do ekipy dołączy ktoś, kogo już dobrze znają, nikt nie spodziewał się, że nastąpi to tak szybko! Kiedy wieczorem uczestnicy kontrowersyjnego show beztrosko bawili się na plaży przebrani z greckich bogów, nagle wpadli w prawdziwy szał, bo nieoczekiwanie dołączył do nich Maurycy!

Tak mnie przywitali, że w ogóle odleciałem. Nie wiedziałem gdzie jestem - mówił podekscytowany.

Dziewczyny rzuciły mu się na szyję, a panowie nie wierzyli własnym oczom. Nie trudno jednak zgadnąć, że nie wszyscy byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Kuba, widząc reakcję Luizy poczuł się bardzo zagrożony, tym bardziej, że chwilę przed całym zamieszaniem - jakby wyczuwając co się święci - postanowił podpytać o uczestnika swoją partnerkę i upewnić się, czy będzie bezpieczny, jeżeli chłopak nagle wróci do programu. Jak widać, Kuba najwyraźniej sam to sobie wykrakał.

Luiza bardzo, bardzo, bardzo mocno ucieszyła się z powrotu Maurycego. Więc już z automatu poczułem zagrożenie z jego strony. Mi wystarczy jeden gest, jedno zachowanie człowieka, i juz wiem co się dzieje - komentował.

Kuba nie szczędził również gorzkich słów na temat Maurycego w stronę reszty chłopaków i zdecydowanie nie spodobał mu się fakt, że Luiza nie mogła oderwać się od swojego dawnego partnera. Dziewczyna przyznała, że zaczęła stresować się na samą myśl o wyborze, który z pewnością czeka ją w najbliższych dniach, choć stwierdziła, że to, czy zajdą jakieś zmiany w hotelu będzie zależało tylko od zachowania obu panów. Wygląda jednak na to, że Kuba już przegrał w tym starciu, a wszystko przez to, co zrobił pod sam koniec wieczoru! Kiedy Luiza i Maurycy zamknęli się w sypialni, by w końcu spokojnie porozmawiać, ten odszukał dziewczynę i domagał się od niej wyjaśnień!

Lubisz się pchać śmierci w ogień? - zapytał groźnie.

Cóż, to zachowanie chłopaka nie umknęło widzom "Hotelu Paradise 3". "Uprzedzam, że Kuba dziś się będzie zachowywał jak damski bokser chwile przed wybuchem" - komentowali internauci. Wygląda na to, że ktoś powinien zacząć pakować swoje walizki, lub przynajmniej pomyśleć nad zmianą taktyki. Sądzicie, że Luiza wybierze Maurycego?

Do "Hotelu Paradise 3" powrócił Maurycy! Kiedy Luiza zobaczyła chłopaka na plaży, nie mogła opanować uśmiechu! Wiele razy podkreślała, że to z nim nawiązała najlepszą relację.

Mat. prasowe

Teraz przed dziewczyną trudne decyzje. Nikt nie ma wątpliwości, że będzie musiała wybrać pomiędzy swoim dawnym partnerem, a Kubą.

Mat. prasowe

Na kogo postawi uczestniczka? Kuba otwarcie przyznaje, że czuje się zagrożony, a wejście Maurycego zdecydowanie nie jest mu na rękę.