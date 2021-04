"Hotel Paradise 3": Kuba skomentował ostatnie Rajskie Rozdanie. Nie ma kontaktu z Michałem po programie?

To, co wydarzyło się podczas ostatniego Rajskiego Rozdania, nigdy wcześniej nie miało miejsca w "Hotelu Paradise 3", a z programem pożegnała się aż trójka uczestników - Mariusz, Krzysztof i Michał. Widzowie nie kryli swojego rozczarowania, ale również złości, a tym razem najbardziej za swoje zachowanie oberwał Kuba, który wściekły na Michała, za to, że postanowił stanąć za Luizom, użył w jego stronę naprawdę mocnych słów i stwierdził, że nie ma nawet zamiaru się z nim żegnać. Czy to, co widzieliśmy na ekranach było jedynie grą, czy może jednak faktycznie mosty pomiędzy tymi dwoma uczestnikami, którzy z początku nawiązali bardzo silną więź, są już spalone na dobre? Kuba postanowił jeszcze raz skomentować ostatnie Rajskie Rozdanie...

"Hotel Paradise 3" Kuba komentuje zachowanie Michała podczas Rajskiego Rozdania

Fani "Hotelu Paradise 3" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę, a sytuacja na Zanzibarze przybiera coraz ciekawszy obrót spraw. Kiedy Kuba i Michał spotkali się w hotelu, szybko nawiązała się pomiędzy nimi przyjaźń, która, jak się okazuje, najwyraźniej równie szybko legła w gruzach. Kiedy podczas ostatniego Rajskiego Rozdania za Luizą, która tworzyła parę z Kubą, postanowił stanąć Michał, ten nie krył swojej złości i stwierdził, że jego przyjaciel wykazał się brakiem lojalności. Choć koniec końców to Michał spotkał się z odrzuceniem, wygląda na to, że Kuba do tej pory nie jest w stanie mu wybaczyć. Uczestnik kontrowersyjnego programu swoim zachowaniem wywołał w sieci prawdziwą burzę, a teraz postanowił skomentować całą sytuacje na swoim Instagramie.

Dzisiejsze rajskie wygrała prawdziwość i szczerość🏆 moje pierwsze rajskie i aż 2 konkurentów - nie wyobrażacie sobie co wtedy czułem🤯 🤯 🤯 - zaczął Kuba.

Obecny partner Luizy opublikował zdjęcie z Krzysztofem i Mariuszem, którzy również odpadli podczas Rajskiego Rozdania. Na fotografii zabrakło jednak Michała, co nie umknęło uwadze internautów, a dalsza część jego wpisu nie pozostawia wątpliwości, co do stosunków pomiędzy tą dwójką.

Niestety pożegnaliśmy dziś mojego braciaka Krzysztofa, mega wieź nawiązaliśmy dopiero po programie także przeżywałem ten odcinek jeszcze mocniej, oraz Mariusza, mega mega w porządku gościa z którym też mam super kontakt❤️ Michał niestety zawiódł mnie i pokazał że za szybko zaczynam ufać ludziom.. - dodał.

Co na to fani "Hotelu Paradise 3"? Zdanie internautów są zdecydowanie podzielone.

- Z całym szacunkiem, ale to był program. I takie obrażanie się, fochy, przekleństwa i odgrażanie, bo ktoś podszedł do dziewczyny, która podobno znasz dwa dni pokazały tylko i wyłącznie totalny brak dojrzałości. - Według mnie trochę słabe zachowanie z twoje strony, ale no Gratuluję 🔥 - Zachowanie w stosunku do Michała - według mnie dziecinne. - Jestem pod wrażeniem postawy :) świetny i szczery z Ciebie facet. Ze świecą takich szukać 🔥🔥 🙂 - Zachowanie suuuper, jesteś facet z jajami, prawdziwy mężczyzna 👏🔥 - Myślę, że Michał zasłużył się takie traktowanie. Szkoda Mariusza, że odpadł

Co sądzicie o zachowaniu Kuby? Myślicie, że faktycznie przyjaźń pomiędzy nim a Michałem zakończyła się na dobre?

Kiedy Kuba pojawił się w "Hotelu Paradise 3" od razu nawiązał świetny kontakt z Michałem. Jednak wygląda na to, że to, co miało miejsce podczas ostatniego Rajskiego Rozdania bardzo wpłynęło na ich znajomość. Kiedy Michał podszedł do Luizy, Kuba stwierdził, że nie tak zachowują się przyjaciele.

Myślicie, że faktycznie relacja pomiędzy tą dwójką nie przetrwała? Razem z Olą i Luizą tworzyli w programie naprawdę zgraną paczkę.

Ostatecznie Luiza postanowiła postawić na Kubę, a Michał odpadł z "Hotelu Paradise 3".