"Hotel Paradise": Widzowie są wściekli na zachowanie Kuby po "rajskim". Jakie są teraz jego relacje z Michałem? 

Dzisiejsze "rajskie rozdanie" w "Hotelu Paradise" przyniosło sporo emocji. Pierwszy raz w historii programu odpadło aż trzech uczestników na raz! W dodatku pierwszy raz w historii do jednej kobiety podeszło aż trzech uczestników: Michał, Mariusz i Kuba postanowili zaufać Luizie. Kuba pomimo tego, że został w programie nie ukrywał swojej wściekłości na kolegów, którzy odważyli się stanąć przy tej samej uczestniczce, co on. Jego zachowanie zdenerwowało widzów:

Zachowanie Kuby? Dno🙈 - pisali

Zobaczcie, co się wydarzyło.

"Hotel Paradise": Widzowie wściekli na zachowanie Kuby po "rajskim rozdaniu"

Dzisiejsze rajskie rozdanie zakończyło się łzami Luizy. W końcu to ona musiała odesłać aż dwóch uczestników do domu. Odpowiedzialność, jaka na niej spoczęła zdecydowanie ją przerosła.

Czułam straszną presję - mówiła przez łzy.

Kuba, z którym została w parze podziękował jej za szansę pozostania w programie. Ta decyzja była z kolei szokiem dla Michała, który myślał, że Luiza pomoże mu pomścić Olę, w końcu była jej przyjaciółką w programie. Z kolei Kuba nie krył niechęci do Mariusza i Michała, a jego zachowanie i wiązanka, którą puścił w stronę uczestników zszokowała widzów:

Nie podam ręki Michałowi. Ja powiedziałem też wprost, jeżeli podejdzie do Luizy nie będziemy kontynuować relacji poza programem. **uj trudno spalił się. Niech wy***rdala ode mnie, bo nie potrzebuje. Sorry mógł zachować resztki godności. Tekst o godności rozpie*dolił mi łeb i nie wiedziałem czy mam parsknąć śmiechem przy kamerach czy nie. Każdy kto podszedł do Luizy porwał się z motyką na słońce. Ja się z nimi nie żegnam. Z Krzychem tylko się pożegnam.

Jak powiedział, tak też zrobił:

Michał przykro mi, ręki Ci nie mogę podać i tyle ale powodzenia w życiu.

Widzowie byli zszokowani zachowaniem uczestnika. Swoje niezadowolenie wyrazili w komentarzach w sieci:

- Jezu ten Kuba jaki żenujący ręki nie podam, nie żegnam się z nimi OMG człowieku 🥵🥵🥵

- Za kultura wypowiedzi, bo Kuba to tylko wulgaryzmami umie rzucać, żenada

- Kuba jest najgorszym uczestnikiem. Nie umiem go nawet słuchać 🤢

- Czy tylko ja nie przepadam za Kubą ?

- Zachowanie Kuby? Dno🙈

- chodzi raczej o całokształt. Ręki nie poda Jurasowi i Michałowi bo stanęli za Luizą, słownictwo jakim się posługuje, no dramat facet.

- Zachowanie Kuby na rajskim to jakiś żart 😂 Zachowywał się choćby był w małżeństwie z Sidem, strasznie zaborczy gość. Ale z tego co widziałam po insta to znali się oni już dużo wcześniej, możliwe ze przez to takie zachowanie🤷🏻‍♀️

Też uważacie, że Kuba powinien nieco przystopować?

Widzowie są zszokowani zachowaniem Kuby względem Michała i Mariusza.

Mat. prasowe

Kuba wykrzyczał w programie, że nie chce znać Michała po tym, jak nie uszanował jego prośby i stanął za Luizą podczas rajskiego rozdania. Jednak na podstawie zdjęcia opublikowanego w sieci przez Olę można wywnioskować, że spory dawno zostały zażegnane.