"Hotel Paradise 3":  Krzysztof i Sara zbliżyli się po programie?!  Komentarz Sary mówi wiele

W "Hotelu Paradise" emocje sięgają zenitu. Gdy podczas ostatniej Puszki Pandory do programu powróciła zjawiskowa Sara, oczy Krzysztofa nagle rozbłysły, co nie uszło uwadze Kornelii. I gdy wszyscy zakładali, że tuż po wygraniu konkurencji atrakcyjna brunetka korzystając z immunitetu stanie na Rajskim Rozdaniu za Krzysztofem, nagle stało się coś nieoczekiwanego. Chcąc nie ranić Kornelii, Sara po raz kolejny pokierowała się dobrem innych i wybrała Maurycego, tym samym eliminując Luizę z dalszej gry. I choć Sara w programie stara się nie zbliżać do Krzysia, fani tej dwójki są przekonani, że po programie między Sarą a Krzysztofem jest coś więcej niż tylko przyjaźń. A co na to główni zainteresowani? Sara postanowiła uchylić rąbka tajemny.

"Hotel Paradise 3": Krzysztof i Sara są parą po programie?!

Wielki finał 3. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, nic więc dziwnego, że widzowie show w oczekiwaniu na ogłoszenie wygranych w napięciu śledzą swoich faworytów w mediach społeczościowych. Ogromne emocje wzbudzają nie tylko makijażowe, włosowe i modowe inspiracje uczestników rajskiego hotelu, czy ich intratne współprace z licznymi reklamodawcami, ale przede wszystkim relacje pomiędzy byłymi mieszkańcami luksusowej willi na Zanzibarze.

Wielu sympatyków hitu TVN 7 z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze nie wierzy w powodzenie dalszej relacji Basi i Krystiana. Ciemne chmury spowiły również zażyłość Nathalii i Marcina. Co ciekawe, fani programu są przekonani, że innym uczestnikom po zakończeniu programu wiedzie się naprawdę dobrze.

Internauci już zbierają dowody na to, że Bibi i Simon są razem po programie. Także Luiza i Maurycy są podejrzewani i o płomienny romans. By tego było mało, użytkownicy Instagrama podejrzewają, że pomiędzy Sarą i Krzysztofem także jest coś więcej. Skąd taka pewność? Wszystko przez rozmowę, jaka wywiązała się między tą dwójką jeszcze w rajskim hotelu.

Naprawdę żałowałem, że wyrzuciłem Ciebie. Gdybym Ciebie zostawił, byłoby całkiem inaczej– zdobył się na szczere wyznanie Krzysztof.

Również Sara przyznała, że chętnie poznałaby Krzysia bliżej, także po zakończeniu show.

Ja się cieszę, że wyszło tak, jak wyszło. Nie chciałam się z Tobą sparować w tym programie, wolałabym Ciebie poznać w realnym życiu. Mega mi się podobasz i dobrze o tym wiesz. Fajnie mi się z Tobą gadało, a tutaj całkiem inaczej to wygląda. Natomiast czuję tę chemię mimo wszystko - wyznała Sara.

Myślicie, że prognozy fanów okażą się prawdą, a Sara i Krzysztof będą parą po programie?

Mat. prasowe

Obecnie w "Hotelu Paradise" to właśnie Krzysztof rozdaje karty. Dzięki wygranej w najnowszej konkurencji chłopak dostał niechlubne zadanie wyeliminowania z gry jednej z dziewczyn. Czy pozbędzie się z programu Kornelii, by związać się z Sarą? A może wybór padnie na inną z pań? Tego dowiemy się już wkrótce.