Maurycy i Luiza z "Hotelu Paradise" są parą po programie?! Uczestnik wygadał się na Instagramie! 

Powrót Maurycego do "Hotelu Paradise" wywołał sporo emocji! Zarówno tych pozytywnych jak i szokujących. Pojawienie się Mauro ponownie w programie wywołało entuzjazm wśród uczestniczek, co skończyło się sceną zazdrości Krystiana względem Basi. Jedynym uczestnikiem, który nie przywitał powracającego gracza z sympatią był Kuba. A to wszystko z powodu relacji jakie łączą Luizę i Maurycego. No właśnie, czy tych dwoje czuje do siebie coś więcej? Zostali parą po programie? Nowa relacja Maurycego z pewnością nie uciszy tych domysłów!

Maurycy i Luiza są parą?! Zaskakujące wyznanie uczestnika!

Pierwszy pobyt Maurycego w "Hotelu Paradise" niestety nie był zbyt długi, jednak wystarczający aby mógł złapać dobry kontakt z Luizą. To właśnie ona najbardziej ucieszyła się z jego powrotu. Jak do tej pory, jako jedyna w programie nie zdołała utworzyć mocnej relacji. Do niedawna zparowana z Kubą nie wiązała z nim żadnej przyszłości, a zachowanie uczestnika często wprowadzało ją w złość.

Powrót Mauro i radość Luizy mocno zdenerwowała Kubę, który wiedział, że powrót lubianego przez jego partnerkę uczestnika może oznaczać jego koniec w dotychczasowym duecie. Kuba, nie panując nad emocjami, nieco zdemolował "Hotel Paradise", na co zareagowali nie tylko uczestnicy ale również sama Klaudia El Dursi, podkreślając, że w programie nie ma miejsca na takie zachowanie. Czy zazdrość Kuby nie była taka bezpodstawna? Czy mimo tego, że Luiza i Mauro deklarowali, że tylko się przyjaźnią to narodziło się między nimi coś więcej? Ta relacja mocno intryguje fanów dlatego postanowili podpytać samego Maurycego, a jego odpowiedź może tylko podgrzać domysły!

Nie wiem czy to tylko przyjaźń, myślę, że to moja znajoma taka. A tak serio to... Nie mogę nic mówić, zobaczycie sami - powiedział z przekąsem.

Czyżby Luiza i Maurycy czuli do siebie coś więcej niż tylko przyjaźń? Myślicie, że pasowaliby do siebie jako para?

