"Hotel Paradise 3": Krystian ogłasza rozstanie z dziewczyną? Fani są wściekli!

Krystian Ferretti z "Hotelu Paradise 3" ogłosił, że rozstał się ze swoją dziewczyną Oliwią Czajką? Zwycięzca 3. edycji "Hotelu Paradise" opublikował smutny wpis:

Jednocześnie zasugerował, że Oliwia będzie miała więcej do powiedzenia. Fani jednak nie współczują uczestnikowi a są wyraźnie zdenerwowani!

O co chodzi?

Aktualnie trwa już piąta edycja "Hotelu Paradise". Eliminacje wydają być się coraz bardziej szokujące, a podczas ostatniego "rajskiego rozdania" w "Hotelu Paradise 5" odpadły aż dwie osoby. Pomiędzy uczestnikami rodzą się pierwsze kontrowersje. Kuba gorzko skomentował powrót Mariki do "Hotelu Paradise" a Eliza do tej pory miała konflikt ze sporą ilością dziewczyn. Jednak dzieje się nie tylko w aktualnej edycji ale także u starych uczestników programu. Marietta z 'Hotelu Paradise' szykuje się do ślubu, a Simon z "Hotelu Paradise 3" pokazał nową dziewczynę. Wygląda też na to, że za chwilę będzie głośno o Krystianie...

Krystian Ferretti wygrał "Hotel Paradise 3" wraz z Basią Pędlowską. Ich związek jednak szybko się zakończył, a uczestniczka związała się z Krzysztofem Świstem z tej samej edycji. Krystian również długo nie pozostawał singlem i znalazł miłość u boku Oliwii Czajki. Jak przyznali w późniejszych wywiadach, poznali się podczas zakupów, a dziewczyna zupełnie nie kojarzyła go z telewizyjnego show. Wydawać by się mogło, że tych dwoje kocha się na zabój, jednak Krystian w sieci opublikował zaskakujący wpis.

Krystian wrzucił na Instagram smutne zdjęcie i opis, który mógł zasugerować, że właśnie rozstał się z Oliwią. Można by było wnioskować, że to właśnie ją wini za rozpad związku:

Nie wiem jak to mam powiedzieć… Jestem w ciężkim szoku… Doszliśmy do wniosku, że ciągnięcie😭 tego dalej nie ma sensu… Myślałem, że ten moment nigdy nie nastanie, ale z drugiej strony przeczuwałem to… to już niestety koniec :( nie będę pisał dlaczego … Oliwka za to ma wiele do powiedzenia. Szkoda słów @oliwia_wiktoria_czajka nie wiem jak mogłaś zrobić mi coś takiego.