"Hotel Paradise 3": Klaudia El Dursi zdradziła, kto odpadnie z show! Niechcący wymsknęło jej się za dużo?! 

Wielkimi krokami zbliża się premiera pierwszego odcinka "Hotelu Paradise 3". Klaudia El Dursi wzięła udział w prezentacji wiosennej ramówki TVN. Przy okazji oprowadziła kamery po planie zdjęciowym reality show na Zanzibarze. Przy okazji opowiedziała o nowej edycji. Uwielbiany przez widzów lektor programu pociągnął ją za język, a ona zdradziła, kto odpadł z show! Wpadka? Zobaczcie, jak to wyglądało!

Klaudia El Dursi zdradziła, kto odpadnie z "Hotelu Paradise 3"

Pierwszy odcinek 3. sezonu "Hotelu Paradise" wyemitowany zostanie już 22 lutego. Jak do tej pory poznaliśmy czterech uczestników, będą to: Marcin Grajoszek, Basia Pędlowska, Bogusia Brzezińska i Krystian Perretii. Na oficjalnym zwiastunie show widać kolejne osoby, ale jeszcze nie poznaliśmy ich personaliów, tymczasem Klaudia El Dursi zdążyła już zdradzić, kto odpadnie z show jako pierwszy!

Dziś odbyła się prezentacja wiosennej ramówki TVN. W tym roku odbywała się pod hasłem "Jesteśmy w domu". Klaudia El Dursi, w specjalnie przygotowanym materiale, opowiedziała co nieco o nowej edycji "Hotelu Paradise". Wraz z całą ekipą wciąż przebywa na Zanzibarze. Programowy lektor, z którym prowadziła konwersację zapytał o to, czy może zdradzić kto odpadnie jako pierwszy. Gospodyni programu szybko odpowiedziała:

Myślę, że mogę zdradzić. Jako pierwszy odpadł chłopak.

No to nieźle, ale jak pamiętamy z poprzednich edycji, opuszczenie programu jeszcze niczego nie przesądza! Łukasz z drugiej edycji dostał drugą szansę i dotarł aż do finału! Może tym razem będzie podobnie? Już nie możemy się doczekać!

Klaudia El Dursi zdradziła mały szczegół dotyczący uczestników 3. sezonu. Okazuje się, że jako pierwszy odpadnie mężczyczna!

Nowe odcinki "Hotelu Paradise" będą emitowane już od 22 lutego na antenie TVN7. Nowi uczestnicy wzbudzają duże zainteresowanie fanów!