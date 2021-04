Basia wraca do "Hotelu Paradise"? Nowym wpisem zdradziła za dużo? Fani oszaleli! 

Basia Pędlowska odpadła z "Hotelu Paradise" w najbardziej niesprawiedliwy według fanów sposób. Gdy Luiza wykorzystała immunitet, aby rozdzielić Basię i Krystiana, ta pierwsza niestety musiała opuścić program. Za Basią płakali nie tylko uczestnicy ale również obsługa hotelowa. Czy możliwe, żeby uwielbiana przez wszystkich blondynka znowu zasiliła szeregi 3. edycji? Jej nowy wpis wzbudził nadzieję w internautach!

Zobacz także: Basia wróci do "Hotelu Paradise 3"?! Produkcja zareagowała na komentarze widzów

Basia wraca do "Hotelu Paradise 3"?

Basia pomimo tego, że wcześnie odpadła z "Hotelu Paradise" jest mocno związana z pozostałymi uczestnikami, co widać na zdjęciach oraz relacjach zamieszczanych przez nich w sieci. Uczestniczka jest również bardzo aktywna w komentowaniu akcji, która aktualnie dzieje się w programie. Krystian do tej pory nie pogodził się z eliminacją Basi z programu. Był to cios również dla widzów. Jednak znając reguły poprzednich edycji, wciąż mają nadzieje, że Basia powróci do gry. Czy ich przypuszczenia i prośby miałyby się niedługo spełnić?

Nowy wpis Basi z "Hotelu Paradise" wzbudził w internautach ogromne nadzieje! Basia opublikowała zdjęcie ze słonecznego Zanzibaru i napisała:

Dzień dobry 🤗 Nie wiem jak Wy ale ja mam dziś leniwy poniedziałek i zamierzam skupić się na sobie 🥰 No a wieczorkiem oglądamy @hotelparadise.tvn7 , bo będzie się działo 🔥🔥🔥 jesteście gotowi na to co przyniesie rajskie rozdanie ? 😈 - zapytała

Fani niemalże natychmiastowo zaczęli pisać, że:

- Czekamy aż wrócisz🤞🏻🤞🏻

- Oby Ciebie przyniosło 😄💝

- Ciebie przyniesie!;)

- Na moje oko, wpuszcza któraś z dziewczyn zanim faceci zaczną wybierać, żeby im w głowach trochę namieszać przed wyborem :D

- Coś czuję, że ktoś wraca do hotelu 👏

- W końcu wrócisz :) 🔥🔥🔥😍

To będzie pierwsze tak mocne "rajskie rozdanie" w historii polskiej edycji "Hotelu Paradise". Aktualnie jest 4 dziewczyny i aż 7 mężczyzn! Jak zakończy się ten wieczór? Czy Basia dołączy do programu? A może wręcz przeciwnie? To będzie gorący odcinek!

Zobacz także: QUIZ! Szybki quiz z ostatnich dni w "Hotel Paradise 3"! Jak uważnie śledzisz ten program?

Basia z "Hotelu Paradise" dodała zdjęcie z gorącego Zanzibaru. Fani mają przeczucie, że to przedsmak tego, że wraca do programu. Czy mają rację?

Instagram

Basia Pędlowska pomimo tego, że odpadła z "Hotelu Paradise" wciąż jest ulubioną uczestniczką widzów.