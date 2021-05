W "Hotelu Paradise 3" zaczyna robić się coraz ciekawej, a kiedy do programu weszła 20-letnia Kara, żadna z uczestniczek już nie czuła się pewna swojej pozycji. Mimo zawiązanych sojuszy i poważnych deklaracji, wszyscy powoli zaczynają myśleć głównie o tym, jak znaleźć się w finale. Podczas ostatniej Puszki Pandory przyznała to również nowa uczestniczka. Kara potwierdziła, że pojawiła się w hotelu po to, żeby grać i ma zamiar spędzić na Zanzibarze jak najwięcej czasu. Który z chłopaków postanowi ją ocalić? Wygląda na to, że to Krystian będzie jej bohaterem. Po wspólnej randce pomiędzy tą dwójką wiele się zmieniło.

"Hotel Paradise 3": Krystian wybierze Karę?

Tym razem podczas Rajskiego Rozdania władze będą miały dwie uczestniczki - Kara, która obecnie jest w parze z Marcinem, oraz Ewa, która tuż przed całym zamieszaniem została singielką. Obie dziewczyny otrzymały z tego powodu wiele przywilejów i mogły wybrać się z panami zarówno na krótsze, jak i dłuższe randki. Wygląda na to, że Kara na dobre zrezygnowała z podboju serca Marcina i Simona, i upatrzyła sobie kolejny cel - Krystiana!

Chciałabym poznać go więcej i ogółem zostać tu - mówiła idąc z nim na randkę.

Ku zdziwieniu widzów, Krystian, który do tej pory trzymał wszystkie dziewczyny w tak zwanej rezerwie, podczas randki z Karą nie mógł przestać mówić! Widać było, że ta dwójka naprawdę świetnie się ze sobą dogaduje i to do tego stopnia, że już po kilku minutach zaczęli rozmawiać o tym, co wydarzy się kiedy wrócą z rajskiego Zanzibaru do Polski, a Krystian już zaprosił nową koleżankę na wspólne wyjścia. Uczestnik nie ukrywa, że Kara wpadła mu w oko.

Ja wiedziałem od początku, że Karina jest barwną osobą, że ma dużo zainteresowań, maluje. Ma artystyczną duszę. Pod tym względem mi się podoba - powiedział. - Kara mi się podoba, ale też z drugiej strony w głowie mam no wiadomo co. Czekam na Basię. To będzie taka przepustka, żeby nie zwariować do następnego Rajskiego - dodał.

Czy jednak Kara faktycznie będzie tylko przepustką do kolejnych etapów show? Dziewczyna przyznała, że ponieważ Krystian, jako jedyny nie ma tu pary, chętnie bliżej go pozna i sprawdzi, co może z tego wyjść. Choć Krystian wciąż czeka na Basię, wiele wskazuje na to, że przystojniak może się już trochę niecierpliwić i jak się okazuje, dla Kary ma zamiar zostawić Ewę!

Daje jej szansę. Skoro moja zaufana partnerka, szuka innej opcji, no to wybiorę Karę - stwierdził.

No cóż. Wygląda na to, że Ewa ma ogromny problem, jednak nie tylko ona. Kiedy Krystian wybierze Karę, co zrobi, kiedy w programie pojawi się Basia? Przypomnijmy, że choć on jeszcze o tym nie wie, fani "Hotelu Paradise 3" dopatrzyli się wpadki ze strony produkcji i już nie mają żadnych wątpliwości, że ulubiona uczestniczka wróci na Zanzibar właśnie podczas tego Rajskiego Rozdania. Czy tak się naprawdę stało? Sprawdźcie szczegóły z Rajskiego Rozdania!

"Hotel Paradise": Szokujące Rajskie Rozdanie! Kto odpadł?

Takiego zwrotu akcji chyba nie było jeszcze podczas żadnego Rajskiego Rozdania. Tym razem byliśmy świadkami podwójnych decyzji uczestników, przez co z show pożegnały się aż dwie uczestniczki. Pierwsze wybory dziewczyn nie były zbyt zaskakujące. Nathalia podeszła do Marcina, Kornelia do Krzysztofa, Luiza do Kuby, Bibi do Simona, a Ewa do Krystiana. Oczywiście najbardziej emocjonująca była decyzja Kary! Dziewczyna zdecydowała się podejść do Krystiana i niestety jej decyzja okazała się być błędna. Krystian pozostał lojalny wobec Ewy i tym samym Kara jako pierwsza odpadła z "Hotelu Paradise".

Ale jak już wspomnieliśmy, to nie był koniec emocji w dzisiejszym odcinku. Prowadząca program Klaudia El Dursi zgotowała uczestnikom prawdziwy emocjonalny rolercoaster.

Już za chwilę przed nami kolejne Rajskie Rozdanie - powiedziała Klaudia El Dursi.

Tym razem dziewczyny nie mogły podejść do wcześniej wybranych partnerów, a ponadto do gry wróciła uwielbiana uczestniczka "Hotelu Paradise", Basia! Wszyscy bardzo ucieszyli się na jej widok, a oczywiście najbardziej Krystian. Basia na szczęście mogła wybrać każdego z panów i chyba nikogo nie zdziwiło, że jej wybór padł właśnie na Krystiana. Następnie Bibi podeszła do Marcina, Luiza do Krzysztofa, Ewa do Kuby, Nathalia do Simona, a Kornelia zaryzykowała i jako druga stanęła za Kubą. Decyzją Kuby, to jednak Ewa pożegnała się z "Hotelem Paradise".

To Rajskie Rozdanie dostarczyło nam wielu emocji! Krystian w końcu odzyskał swoją ukochaną Basię, która wróciła do "Hotelu Paradise"!

Kara przyznała, że ma zamiar grać i chce zostać w programie jak najdłużej, ale niestety nie znalazła sojusznika i pożegnała się z programem.

Podczas Rajskiego Rozdania z programem pożegnała się również Ewa.