Basia wraca do "Hotelu Paradise"?! Fani wyłapali wpadkę TVN i nie mają wątpliwości!

W ostatnim czasie dużo dzieje się nie tylko w samym "Hotelu Paradise 3", ale i wokół "Hotelu Paradise 3" i trzeba przyznać, że ta edycja hitowego programu TVN7 przyniosła naprawdę sporo kontrowersji. Najpierw na Zanzibarze pojawił się uczestnik, który już wcześniej znał się z Olą, a wszyscy podejrzewali, że łączyło ich coś więcej niż tylko przyjaźń, następnie głośno zrobiło się w temacie Nathalii, która zdaniem niektórych miała zgłosić się do udziału w show, wcale nie będąc singielką, a teraz fani "Hotelu Paradise 3" ponownie poruszyli temat Basi! Czyżby uczestniczka faktycznie miała wrócić do programu? Widzowie nie mają już co do tego żadnych wątpliwości. Ich zdaniem produkcja zaliczyła naprawdę dużą wpadkę, prze co zdradziła, co wydarzy się w kolejnym odcinku! Jeżeli więc wolicie nie wybiegać w przyszłość, lepiej tego nie czytajcie...

Produkcja "Hotelu Paradise 3" zaliczyła wpadkę i zdradziła, ze Basia wróci?

Jeżeli widzowie się nie mylą, Krystian będzie miał prawdziwe powody do radości. Wygląda na to, że chłopak, który ciągle liczył na powrót Basi w końcu się tego doczeka! Dziewczyna, która podbiła nie tylko jego serce, ale i fanów "Hotelu Paradise 3", żegnając się z programem wywołała prawdziwe morze łez, a kiedy tylko zaczęła publikować w mediach społecznościowych relacje z Polski, internauci bacznie śledzili każdy jej krok szukając dowodów na to, że to wcale nie koniec jej przygody z rajskim Zanzibarem. Wygląda na to, ze w końcu je znaleźli, jednak wcale nie na Instagramie Basi. Kiedy na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise" w mediach społecznościowych opublikowano zajawkę z najnowszego odcinka, pod postem rozpoczęła się zagorzała dyskusja. Czyżby TVN zaliczył prawdziwą wpadkę i zdradził za dużo? Gdy jeden z internautów zapytał, gdzie jest Basia, komentarze pozostałych nie pozostawiły żadnych złudzeń:

- Wejdzie, bo jest w napisach na końcu - w poprzednim odcinku jakoś nie była zapisana w napisach a teraz jest, akurat dziwne że na rajskim - poza tym piszą uczestników którzy aktualnie są a nie którzy byli

Jak się okazuje, czujne oko widzów jest w stanie wyłapać wszystko! I choć w najnowszym odcinku, który już pojawił się na serwisie wideo Player, nie zostało pokazane Rajskie Rozdanie, niektórzy z fanów doskonale wiedzą, co wydarzy się podczas najbardziej wyczekiwanego i emocjonującego momentu w "Hotelu Paradise 3". Wszystko przez to, że na w napisach końcowych, które pojawiły się po odcinku, widniała Barbara Pędlowska, a więc uczestniczka, która tworzyła z Krystianem jedną z najmocniejszych par w programie! Spodziewaliście się, że produkcja zaliczy taką wpadkę? A może to specjalne działanie? Jedno jest pewne - wszyscy czekają na powrót Basi.

Zdaniem widzów, produkcja "Hotelu Paradise 3" zaliczyła prawdziwą wpadkę i zdradziła, że Basia wróci do programu. Czekaliście na ten moment?

TVN/materiały prasowe

Wielu widzów liczyło na taki przebieg spraw. Jeżeli faktycznie to prawda, dziewczyna może sporo namieszać.

Mat. prasowe

Basia i Krystian tworzyli jedną z najmocniejszych par. Czyżby uczestniczka miała pojawić się ponownie w programie tuż po Rajskim Rozdaniu?