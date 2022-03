"Hotel Paradise" Krzysztof i Basia wybierają imię dla dziecka! "Ważne, żeby było zdrowe"

Basia z "Hotelu Paradise" wygrała program w parze z Krystianem. Choć ich związek nie należał do najłatwiejszych, fani wierzyli, że miłość, która parę połączyła, przetrwa także po powrocie do Polski. Tymczasem okazało się, że Basia i Krystian zakończyli swoją relację zaledwie 2 tygodnie po przylocie do kraju, a w ich życiu od czasu pobytu na Zanzibarze wiele się pozmieniało. O związku Krzysztofa i Basi wygadała się już wcześniej Bibi , ale gdy para oficjalnie potwierdziła swoją relację fani i tak zareagowali zaskoczeniem. Większość osób życzyła parze dobrze i zauważała, jak bardzo do siebie pasuje. Jednak niektórzy zareagowali dość oschle i wygląda na to, że wciąż piszą nieprzyjemne komentarze w kierunku Basi i Krzysztofa. Uczestniczka nigdy dotąd nie mówiła jak sobie z takimi opiniami radzi. Aż do teraz. Zobaczcie, co powiedziała Basia! "Hotel Paradise": Internauci nie wierzą w związek Krzysztofa i Basi? To normalne, że widzowie programów takich jak "Hotel Paradise" dają się ponieść wielu emocjom, jakie te programy za sobą niosą. Wiele osób wyobraża także sobie, że piękne słowa i uczucia, które padły przed kamerami będą odzwierciedleniem w rzeczywistości. Związek Basi i Krystiana, zawsze zachwycał fanów szczerością i zaangażowaniem tych dwojga. Wystarczy sobie przypomnieć moment, w którym Basia wróciła do programu - wtedy dopiero było widać, jak Krystian bardzo za nią tęsknił. Mimo tylu romantycznych momentów, para nie była w stanie przetrwać w codzienności . Oboje więc zaczęli się przyjaźnić i układać swoje życie na nowo. To wtedy właśnie Basia związała się z Krzysztofem. Nie wszyscy fani jednak przyjęli wiadomość o tej relacji z radością i wygląda na to, że nie mogą się z tym pogodzić aż...