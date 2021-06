"Hotel Paradise 3": Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" broni Marcina! 

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspiera Marcina z "Hotelu Paradise" i broni go przed atakiem internautów! Uczestniczka czwartej edycji programu TVN7 skomentowała najnowszy wpis Marcina, w którym odniósł się do tego, co wydarzyło się podczas ostatniej Pandory. Marcin nie ukrywa, że był zaskoczony opiniami niektórych kolegów z programu i zapewnił, że nie przejmuje się negatywnymi komentarzami na swój temat. A jak jego zachowanie w programie komentuje Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Spójrzcie, co napisała!

Zobacz także: QUIZ przed wielkim finałem "Hotel Paradise 3"! Jak uważnie oglądałaś ten program? Sprawdź się!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kibicuje Marcinowi z "Hotelu Paradise"

W ostatnich tygodniach to właśnie Marcin wzbudzał największe emocje w "Hotelu Paradise". Fani programu byli oburzeni, kiedy po nawiązaniu bliskiej relacji z Nathalią powiedział jej, że nie planuje teraz związku i po programie chce skupić się na sobie. Jeszcze większe emocje wywołało jego zachowanie kiedy Nathalia odeszła, a z "Hotelu Paradise" pojawiła się Kara. Między Marcinem a Karą zaiskrzyło i wylądowali razem w łóżku. Podczas ostatniej Pandory Marcin po raz pierwszy miał okazję spotkać się z Nathalią, która nie ukrywała żalu, kiedy dowiedziała się, że jej partner z programu ma tak bliską relację z Karą. Większość pozostałych uczestników stanęła po stronie Nathalii i krytycznie oceniła zachowanie Marcina.

Po emisji programu Marcin opublikował w sieci wpis, w którym odniósł się do tego, co wydarzyło się podczas Pandory.

Pandorka mocniejsza! 💥 Takiej się spodziewaliśmy, ale jak możecie zauważyć - wszystko z wielkim dystansem i spokojem 👌 Bardzo dużo pytań było kierowanych w naszym kierunku, mnóstwo kontrowersji i bojowego nastawienia 😈- napisał na Instagramie.

Marcin nie ukrywa, że był zaskoczony komentarzami niektórych uczestników programu, a na dodatek wyznał, że nie przejmuje się ostrą krytyką internautów.

Zaskoczyło mnie oburzenie osób, którym było daleko do nawiązania prostych relacji damsko męskich, co dopiero relacji związkowych i to one w szczególności zabierały głos - nie wszystkie pytania i odpowiedzi zostały pokazane 😉 Czy przejmuję się falą negatywnych komentarzy na nasz temat? Nie. Czy mam dobrą zabawę czytając wasze negatywne komentarze? Oj, tak 🙊

Wpis Marcina skomentowała Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Była uczestniczka hitu TVN7 zapewniła, że kibicuje Marcinowi i Karze!

Marcin trzymam kciuki za Was ;) gdyż doskonale wiem co znaczy magia telewizji. Ludzie widzą i oceniają to co producenci chcą ujawnić i przedstawić. Pozdrówki ☺️- napisała Agnieszka.

Jedna z internautek zareagowała na wpis Agnieszki i mocno skrytykowała Marcina.

to co pokazują nie zmienia faktu że po dwóch dniach od odejścia Natalii już się ******** z drugą 🤷🏼‍♀️ i proszę mi powiedzieć ile zna pani facetów którzy się całują i obsciskuja w taki sposób z kobietami z którymi chcą być w "relacji przyjacielskiej" 🤦🏼‍♀️ proszę... Sytuacja jest jasna, Marcin po pierwsze chciał się bardzo dobrze bawić i dojść do finału, a jak wyeliminowali Natalie to musiał znaleźć druga naiwna co go do tego finału doprowadzi ...no i trafiła mu się taka naiwna kara - co mi jej bardzo szkoda bo wygląda jak takie dziecko niewinne które wierzy w każde słowo 🙈 no jednak po pani to takiego komentarza się nie spodziewałam 👏- napisała jedna z internautek.

Agnieszka odpowiedziała!

a ja radzę poczekać do końca programu i zobaczyć co obecnie u uczestników, to każdy zmieni zdanie ☺️- odpisała Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie mogę doczekać się miny ludzi po finale :))) i jak zobaczą co obecnie u uczestników- dodała w kolejnym komentarzu.

Instagram marcin_grajoszek

Jesteście zaskoczeni wpisami Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Jedno jest pewne, wielki finał trzeciej edycji "Hotelu Paradise" już dziś (w czwartek 3 czerwca), a to oznacza, że być może już wkrótce dowiemy się, jak teraz wyglądają relacje wszystkich uczestników programu i czy Marcin i Kara wciąż są razem. Kibicujecie tej parze?