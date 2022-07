Maja Sablewska wraca do telewizji. Z TVN przechodzi do Polsatu. Dziś możecie jej nie poznać

Maja Sablewska rozpoczęła pracę nad nowym programem w TVN! Gwiazda po czterech latach wraca na główną antenę TVN. Wtedy była jurorką w pierwszej edycji programu "X-Factor". Czym teraz się zajmie? Maja Sablewska wraca do TVN! Na jej profilu pojawiło się kilka fotek z planu nowego programu, który na razie jest owiany tajemnicą. Nie znamy tytułu show, ale wiemy, że Maja wciąż będzie zajmować się metamorfozami Polek. Ponadto - pomoże im schudnąć oraz zajmie się ich dietą na co dzień. To dla Sablewskiej spore wyzwanie! Maja Sablewska zaczynała karierę od zajmowania się gwiazdami - Natalią Kukulską, Dodą, Edytą Górniak czy Mariną. Kiedy porzuciła pracę menadżerki, upomniała się o nią telewizja. Od 2013 roku jest gospodynią show "Sablewksiej sposób na modę" emitowanego w TVN Style, który cieszył się ogromną popularnością. Dlatego też stacja chce przerzucić go na na główną antenę. Brawo Maja! Zobacz także: Maja Sablewska nie odpuszcza Szymonowi Majewskiemu. Odpowiedziała mu wymownym porównaniem Maja Sablewska na nagraniu programu w TVN Maja Sablewska wraca na antenę TVN Maja Sablewska gwiazdą TVN