Piotr Kraśko zostanie nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN"? Takie informacje podaje portal wirtualnemedia.pl. To właśnie on ma zastąpić Bartosza Węglarczyka w roli gospodarza śniadaniowego programu. Co więcej, Piotr Kraśko ma dostać również swój własny program w TVN24 Biznes i Świat.

Reklama

Piotr Kraśko w Dzień Dobry TVN!

Bartosz Węglarczyk prowadził Dzień Dobry TVN od 8 lat. Ze względu na pracę w Onecie musiał zrezygnować z tej roli. Według informacji portalu zastąpi go Piotr Kraśko! A to oznacza, że będzie pracował z zaprzyjaźnioną Kingą Rusin!

Dziennikarze znają się od lat, spędzają razem sporo czasu, m.in. w Gałkowie, gdzie swoją posiadłość mają Kraśkowie. Gwiazda TVN miała również zostać chrzestną matką jego córeczki, Laury. Ponadto, dziennikarz ma poprowadzić również swój program w TVN 24 Biznes i Świat!

Zobacz także

Nowa praca Piotra Kraśki!

Po zwolnieniu z TVP po 25 latach, Piotr Kraśko nie miał problemu ze znalezieniem nowej pracy. Od razu spekulowano, że gwiazdor przejdzie właśnie do TVN. Jak widać, wszelkie doniesienia okazały się prawdziwe. Czy Piotr Kraśko poradzi sobie w tak zaskakującej dla niego roli? W końcu do tej pory był znany jako prezenter informacji. Przykład Jarosława Kuźniara pokazuje jednak, że szybko można dopasować się do nowej formuły. Czekacie na pierwszy odcinek Dzień Dobry TVN z Piotrem Kraśko? To może być spore zaskoczenie!

Zobacz także: TVP zachęca do głosowania na Piotra Kraśko w Telekamerach. A przecież go zwolnili... O co chodzi?

Piotr Kraśko poprowadzi Dzień Dobry TVN.

Eastnews

Piotr Kraśko będzie pracować z Kingą Rusin.

Rusin i Kraśko znają się od dawna.

Piotr Kraśko ma nową pracę.

Reklama

Piotr Kraśko nową gwiazdą TVN!