Krzysztof Ibisz nie mógł nie zapytać Hanny Lis o emocje związane z małżeństwem z Tomaszem Lisem:

Ibisz: Porozmawiajmy o uczuciach, o emocjach. Przemeblowałaś całe swoje życie dla Tomasza Lisa. Podjęłaś tę decyzję na zimno, rozważając plusy i minusy, czy był to odruch serca?

Lis: Nie mogłeś pewnie o to nie zapytać, a ja nie mogę na to odpowiedzieć. Muszę mieć coś dla siebie, a to "dla siebie" to jest moje życie prywatne, moje wspomnienia, moje wybory. Niektóre trudne, inne łatwiejsze

Ibisz: Ale czy było warto? Czy ty sobie odpowiedziałaś na to pytanie? - drążył Ibisz.

Lis: Sobie tak.