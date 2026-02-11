Wielkie emocje związane z finałem programu "The Voice Senior" trwają, a teraz do sieci trafiło nagranie, które podgrzewa je jeszcze bardziej. Zobaczcie, co na trzy dni przed finałem przekazali dwaj jurorzy - Piaseczny i Janowski. Fani ruszyli do komentowania.

Kto w finale "The Voice Senior 7"?

Przypomnijmy, że o zwycięstwo w 7. edycji "The Voice Senior" w drużynie Andrzeja Piasecznego zawalczą Violetta Kapcewicz oraz Krzysztof Koziarski. W ekipie Alicji Majewskiej o główną nagrodę powalczą Albert Czarkowski i Grażyna Osmala. W drużynie Majki Jeżowskiej w finale zobaczymy Roberta Ziętarę oraz Artura Słowika. Natomiast w zespole Roberta Janowskiego o zwycięstwo walczyć będą Małgorzata Skrzypczak i Ryszard Orecki. Fani "The Voice Senior" mają już swoich faworytów do wygranej, jednak najczęściej wspominanym przez nich nazwiskiem jest Violetta Kapcewicz. Czy przeczucia fanów okażą się słuszne i rzeczywiście to pani Violetta sięgnie po zwycięstwo?

O tym przekonamy się już 14 lutego podczas wielkiego finału "The Voice Senior". Start transmisji już o godz. 20:00 na antenie TVP2.

Nowe wideo z jurorami w roli głównej tuż przed finałem "The Voice Senior"

Tymczasem na trzy dni przed wielkim finałem na oficjalnym profilu "The Voice Senior" pojawiło się nowe nagranie. Widzimy na nim Andrzeja Piasecznego i Roberta Janowskiego, którzy przekazują fanom, dlaczego ich zdaniem warto będzie oglądać finałowy odcinek programu.

Emocje są coraz większe. Myślę, że każdy ma swojego faworyta, więc tym razem (warto oglądać finał - przyp. red.) choćby dlatego, żeby zobaczyć, czy nasze wybory będą się zgadzać z Waszymi. - powiedział Andrzej Piaseczny

W ogóle warto oglądać każdy etap. Ten jest taki szczególny, bo zostają najlepsi, więc będzie radość i będzie smutek. Jeśli państwo lubicie radość, to oglądajcie, jeśli lubicie smutek, to też nie będziecie zawiedzeni. Ale nie chodzi nam tutaj o smutek. Chodzi raczej bardziej zawsze o wzmacnianie uczestników, żeby przeżyli coś pięknego w swoim życiu. - dodał Robert Janowski

Fani programu natychmiast ruszyli do komentowania. Wielu z nich pisze wprost, że już nie może się doczekać finału. Nie zabrakło też kolejnych komentarzy, w których internauci wskazali swoich faworytów do wygranej.

Będę oglądać z wielką przyjemnością. Myślę, że będą duże emocje. Do zobaczenia w programie

Pani Viola to najlepszy głoś seniorki, czyli Voice Senior

Drużyna Andrzeja wygra. Pani Wiola wygra - piszą internauci

Wy też już z niecierpliwością czekacie na finał "The Voice Senior"?

