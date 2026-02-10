Paparazzi "przyłapali" Mateusza Pawłowskiego w drodze na trening do "Tańca z Gwiazdami". Młody aktor ćwiczy pod okiem Klaudii Rąby, ale to nie z nią przyjechał pod salę treningową. U jego boku pojawiła się tajemnicza piękność. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Mateusz Pawłowski zawalczy o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami"

Osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już 1 marca na antenie Polsatu wystartuje najnowsza odsłona show. Poznaliśmy już wszystkie pary osiemnastej edycji i wiadomo już, kto i z kim zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Wszyscy rozpoczęli intensywne przygotowania do programu i do walki o Kryształową Kulę. O zwycięstwo zawalczy m.in. Mateusz Pawłowski, który zdobył ogromną popularność dzięki występom w serialu "Rodzinka.pl". Pawłowski dorastał na oczach widzów, a dziś jako 21-letni aktor spróbuje swoich sił w najpopularniejszym tanecznym show w Polsce.

Mateusz Pawłowski "przyłapany" przed treningiem do "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" jeszcze nie wystartował, ale uczestnicy już pokazują nagrania z przygotowań do programu. Wiadomo, że przed pierwszym odcinkiem ostro trenuje Mateusz Pawłowski, który wystąpi w parze z Klaudią Rąbą. Ostatnio paparazzi spotkali Pawłowskiego pod salą trenigową, ale nie był tam sam. Towarzyszyła mu piękna blondynka. Co ciekawe, niektóre media donoszą, że może to być partnerka aktora... Sam Mateusz Pawłowski milczy w tej sprawie.

Zobaczcie zdjęcia paparazzi!

