Mateusz Pawłowski pędzi na trening do "Tańca z Gwiazdami". Towarzyszyła mu piękna blondynka!
Mateusz Pawłowski, podobnie jak pozostałe gwiazdy osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami", intensywnie trenuje przed rozpoczęciem programu. Ostatnio paparazzi przyłapali aktora "Rodzinki.pl" pod salą treningową, ale tego dnia nie był sam. U jego boku pojawiła się tajemnicza kobieta.
Mateusz Pawłowski zawalczy o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami"
Osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już 1 marca na antenie Polsatu wystartuje najnowsza odsłona show. Poznaliśmy już wszystkie pary osiemnastej edycji i wiadomo już, kto i z kim zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Wszyscy rozpoczęli intensywne przygotowania do programu i do walki o Kryształową Kulę. O zwycięstwo zawalczy m.in. Mateusz Pawłowski, który zdobył ogromną popularność dzięki występom w serialu "Rodzinka.pl". Pawłowski dorastał na oczach widzów, a dziś jako 21-letni aktor spróbuje swoich sił w najpopularniejszym tanecznym show w Polsce.
Mateusz Pawłowski "przyłapany" przed treningiem do "Tańca z Gwiazdami"
Już za kilka tygodni Mateusz Pawłowski po raz pierwszy zaprezentuje się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Czy widzowie pokochają go tak jak jego serialowego ojca z "Rodzinki.pl", Tomasza Karolaka?
Jedno jest już pewne, młody aktor intensywnie trenuje, aby zachwycić w "Tańcu z Gwiazdami". Ostatnio paparazzi "przyłapali" go pod salą treningową, na którą udał się w towarzystwie pięknej blondynki...
Będzieci kibicować Mateuszowi Pawłowskiemu w walce o Kryształową Kulę?
