Finał "The Voice Senior" lada moment. Fani już wiedzą, kto wygra
Emocjonujący półfinał programu „The Voice Senior” wyłonił ośmioro finalistów. W sieci od razu zaroiło się od komentarzy, a fani już wskazują swojego faworyta do wygranej.
7 lutego w Telewizji Polskiej odbył się półfinał 7. edycji programu „The Voice Senior”. Po emocjonujących występach trenerzy: Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny oraz Robert Janowski, podjęli trudne decyzje i wybrali finalistów. Ostatecznie do wielkiego finału przeszło ośmioro uczestników - po dwóch z każdej drużyny. Fani już podejrzewają, kto wygra cały program.
Kto w finale 7. edycji "The Voice Senior"?
Przypomnijmy, kto już w najbliższą sobotę zawalczy o wygraną w 7. edycji "The Voice Senior".
Z drużyny Alicji Majewskiej awansowali:
- Albert Czarkowski
- Grażyna Osmala
Z drużyny Roberta Janowskiego:
- Ryszard Orecki
- Małgorzata Skrzypczak
Z drużyny Andrzeja Piasecznego:
- Krzysztof Koziarski
- Violetta Kapcewicz
Z drużyny Majki Jeżowskiej:
- Artur Słowik
- Robert Ziętara
Te decyzje wywołały natychmiastową reakcję widzów programu, którzy już typują zwycięzcę!
Kto wygra "The Voice Senior"? Fani już wybrali faworytkę
Wielki finał 7. edycji „The Voice Senior” odbędzie się w sobotę, 14 lutego 2026 roku. To właśnie wtedy dowiemy się, kto zostanie zwycięzcą tej edycji. Program cieszy się ogromną popularnością, a emocje z każdym tygodniem rosną. Fani już teraz spekulują, kto ma największe szanse na zwycięstwo.
Niektórzy przewidują, że triumfować może Grażyna Osmala, inni stawiają na Roberta Ziętarę, jednak najwięcej komentarzy pojawia się w kontekście zwycięstwa Violetty Kapcewicz. Zdaniem wielu fanów muzycznego show to właśnie ona ma największe szanse na wygraną w 7. edycji "The Voice Senior".
Przepiękna kobieta. CHCIAŁABYM, żeby wygrała
Nie dość, że śpiewa cudownie, to jeszcze jest piękną kobietą. Życzę wygranej
Wygrana programu
Życzę tej Pani zwycięstwa, jest pani cudowna w swojej lekkości śpiewania! Wspaniale
A kto jest Waszym faworytem? Zgadzacie się z fanami "The Voice Senior", że to właśnie Violetta Kapcewicz może wygrać program?
