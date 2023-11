W "Rolnik szuka żony 6" nie brakuje zaskoczeń! Początkowo najsympatyczniejszym uczestnikiem tej edycji został okrzyknięty Seweryn. Przedstawił się jako wrażliwy mężczyzna, który dużo przeszedł i szuka prawdziwej miłości. Jednak z odcinka na odcinek widzowie są coraz bardziej rozczarowani jego zachowaniem, przede wszystkim dlatego, że wprost okłamał Dianę, która w rezultacie sama odeszła z programu.

Z kolei Jakub początkowo nie był ulubieńcem Internautów, ale teraz wszystko się zmieniło! Fani programu to jego i Anię uznali za najsympatyczniejszą parę odcinka i otwarcie twierdzą, że "tylko im może się udać"!

Relacja Ani i Jakuba

Kuba do swojego gospodarstwa zaprosił dwie kandydatki, ale kiedy poczuł coś do Ani, szczerze porozmawiał z Ewą i podziękował jej za udział w programie. Dzięki temu miał czas, żeby poznać swoją wybrankę i sam przyznał w jednym z odcinków , że "do zakochania (jest) jeden krok".

Fani show, patrząc na relację pary już teraz sądzą, że Jakub jest zakochany. To dla Ani pokonuje kolejne bariery. Wybrał się nawet na wycieczkę rowerową i wdrapał na najwyższy silos w swoim gospodarstwie, nie zważając na lęk wysokości. I to właśnie Ania i Kuba cieszą się obecnie największą sympatią Internautów i mogą liczyć na mnóstwo słów wsparcia:

Piękni ludzie o cudownych sercach i wielkiej wrażliwości. Milo patrzeć na tak pozytywną parę. To jest miłość ????, gotowość do poświęceń żeby jej zaimponować bo mu zależy i chce zrobić jak najlepsze wrażenie, nie chce żadnym słowem ani gestem jej urazić, i to jest piękne ????wspaniały mężczyzna i super kobieta Juz po Jakubie ????krok do milosci??on już wpadł po uszy ???? Pasują do siebie, obydwoje mają klasę, kulturę i wielkie serducha.

Czy związek Ani i Jakuba przetrwa po programie?

Emisja 6. edycji "Rolnik szuka żony" w TVP1 jeszcze się nie zakończyła, ale uczestnicy już dawno zakończyli zdjęcia do programu. W komentarzach pod ostatnim odcinkiem jedna z osób, które znają rolnika zdradziły, że para nadal się ze sobą spotyka.

Szamotuły rządzą ????. Para cały czas jest razem - napisała jedna z Internautek

Być może w kolejnej edycji zobaczymy już zdjęcia ze ślubu Ani i Jakuba! Jak sądzicie?

