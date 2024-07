Filip Chajzer został swatką! W "Dzień Dobry TVN" ukazał się materiał o parze, która poznała się dzięki reportażowi dziennikarza. Jak do tego doszło?

Ponad rok temu Filip Chajzer na ulicach Warszawy robił reportaż, w którym pytał przechodniów, kim chcieli zostać w przyszłości. Jedną z zapytanych osób była Marta, której marzyła się kariera w telewizji. Okazało się, że w telewizji zobaczył ją Erwin i tak się zachwycił, że zrobił wszystko, aby ją poznać. A w drugi dzień świąt Chajzer dostał wiadomość z podziękowaniami za pomoc. To dzięki niemu Marta i Erwin odnaleźli miłość. Mieszkają razem, są zaręczeni, a Filip Chajzer zostanie zaproszony na ich ślub. To się nazywa magia telewizji :)

Zobacz: Filip Chajzer chce wziąć udział w Masterchefie? Zobaczcie jego popisowe dania!

Zobacz także

Filip Chajzer zeswatał Martę i Erwina

Takie historie zdarzają się tylko w filmach... a jednak jest wyjątek. Zapraszam do obejrzenia mojego debiutu w gatunku komedii romantycznej, która wydarzyła się na serio... miłego oglądania!

Posted by Filip Chajzer on 6 stycznia 2016