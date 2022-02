"Farma": Ostre podsumowanie zachowania Karola. Internauci: "Obraża wszystkich po kolei"

Piąta edycja " Ślubu od pierwszego wejrzenia " nie obyła się bez kontrowersji. Już podczas emisji okazało się, że relacja Igi i Karola jest naprawdę burzliwa, a w finałowym odcinku uczestnik bez wahania powiedział, że chce zakończyć to małżeństwo. Co ciekawe Internauci od samego początku sugerowali, że para została źle dobrana, a Karol pasowałby do innej uczestniczki. Teraz w sieci pojawia się coraz więcej spekulacji na temat tego, że to Laura i Karol są razem! Wygląda na to, że była już żona Macieja sama nieśmiało ujawnia, że jest z Karolem!? Zobaczcie, co opublikowała! Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nieśmiało potwierdza związek z Karolem? Małżeństwa Karola i Igi oraz Laury i Macieja zakończyły się decyzjami o rozwodzie, ale to wcale nie zaskoczyło fanów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Niemal od samego początku w sieci pojawiały się komentarze, że uczestnicy zostali źle dobrani, ale wygląda na to, że to jeszcze nic straconego! Fani programu śledzą każdy ruch Laury i Karola w mediach społecznościowych i poza nimi, znajdując coraz więcej dowodów na to, że znaleźli miłość i... są parą! Teraz Laura opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie kartki z kalendarza, z wymownym wpisem: I love Bejbe:) - widnieje na jednej z kartek w kalendarzu Laury To jednak nie jedyne potwierdzenie, że Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwie zakochana. Jeden z Internautów napisał wprost, że widział uczestniczkę uczestniczkę razem z Karolem na rynku we Wrocławiu . Ten komentarz nie zniknął z profilu Laury, a to oznacza, że być może w ten sposób niewinnie sugeruje, że jednak spotyka się z Karolem! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza i Kamil planują już ślub kościelny?! Zdradzili swoje plany...