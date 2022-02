"Farma": Viki i Bartek opuścili program! Karol Da Costa został wrogiem numer jeden

Załoga "Farmy" właśnie się powiększyła! Uczestnicy nie spodziewali się, że ich szeregi zasilą pewna siebie Marlena "Viki" oraz Bartłomiej. - Moje nastawienie do nich jest negatywne - powiedziała Kinga - Najgorsze jest to, że za chwilę odpadnie ktoś z nas, a oni zostaną - powiedziała Monika, dla której moment, w którym dołączono nowych był wyraźnie niesprawiedliwy. Jednak to zachowanie samej Marleny wzbudziło największe emocje wśród internautów. "Farma": Marlena „Viki” Paczyńska i Bartłomiej Czyżyk w programie Bartłomiej Czyżyk, który dołączył właśnie do "Farmy" ma 50 lat i na co dzień zajmuje się opieką nad osobami starszymi. ✅ kolorowy ptak, z szaloną przeszłością i pogodnym spojrzeniem w przyszłość ✅ uwielbia gawędzić i poznawać nowych ludzi ✅ po godzinach pracuje jako wodzirej i świetnie mu to wychodzi - czytamy w oficjalnym opisie uczestnika. Razem z nim do "Farmy" dołączyła pewna siebie 23-letnia Marlena "Viki" Paczyńska, na co dzień pracująca jako kierowca międzynarodowy. ✅nie jest jej straszna długa trasa czy tęsknota za bliskimi ✅ jej dziewczęca uroda to tylko kamuflaż, który ułatwia jej życie ✅ gdy sytuacja tego wymaga wykorzystuje swój ostry jak brzytwa charakter - czytamy w opisie na Instagramie programu Uczestnicy sceptycznie podeszli do swoich nowych znajomych na "Farmie". Farmerzy nie zamierzali nawet ukrywać swojego braku entuzjazmu: To jest nie fair. To tak jakby maratończyka wypuścić w połowie wyścigu. Masz walcz o złoty medal - żalił się Karol. Zobacz także: "Farma": Kuba zdradził, czy podoba mu się Kinga! Zaskakująca odpowiedź uczestnika "Farma" Nowa...