"Farma": Kiedy finał 1. edycji reality-show Polsatu? Znamy datę i zasady wyboru zwycięzcy!

Półfinałowy odcinek " The Voice of Poland " za nami! Jurorzy i widzowie wyłonili finałową czwórkę, która 30 listopada powalczy o zwycięstwo w programie. Z każdej drużyny tylko jeden uczestnik mógł przejść dalej! Jurorzy mieli trudne zadanie, ale ostatecznie standardowo to widzowie decydowali, kto przejdzie dalej. Zobaczcie, którzy uczestnicy jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" będą reprezentować trenerów! Kto zaśpiewa w finale 10. edycji "The Voice of Poland"? W półfinałowym odcinku "The Voice of Poland" ośmioro uczestników wystąpiło w odcinku na żywo aż dwa razy. Najpierw zaśpiewali covery, a w drugiej części wykonali piosenki napisane specjalnie dla nich przez znanych twórców branży muzycznej. O finał walczyli: Damian Kulej oraz Kasjan Cieśla z drużyny Kamila Bednarka , Stanisław Ślęzak oraz Tadeusz Seibert z drużyny Margaret , Daria Reczek oraz Jakub Dąbrowski z drużyny Michała Szpaka , Alicja Szemplińska oraz Bartek Deryło z drużyny Tomsona i Barona. Do ostatniego odcinka przeszło czworo uczestników. Jako pierwszy o udziale w finale dowiedział się Damian Kulej , niedługo potem dołączyła do niego Daria Reczek , a kolejną finalistką została uzdolniona Alicja Szemplińska . Jako ostatni do finału wszedł Tadeusz Seibert . Kiedy ostatni odcinek "The Voice of Poland"? Finał 10. edycji "The Voice of Poland" już 30 listopada w TVP 2. Ostatni odcinek jubileuszowej edycji programu odbędzie się na żywo o 20.05. Na zwycięzcę "The Voice of Poland" czeka kontrakt z wytwórnią muzyczną Universal Music oraz tytuł "Najlepszego Głosu". Będziecie oglądać finał programu? ...