"Farma": Kłótnia Karola i "Zimy" podzieliła internautów! Fani piszą wprost: "Banda hipokrytów!"

Narastające konflikty na "Farmie" zaskoczyły widzów! Sytuacja robi się coraz ostrzejsza i zaczęła się prawdziwa gra, w której dotychczasowe pakty i przyjaźnie przestają mieć znaczenie. Fani programu są oburzeni po ostatniej kłótni Karola Da Costy i "Zimy". Choć Farmer Tygodnia przyznał się do błędu, nie mógł liczyć na pełne wsparcie ze strony Karola...

Kłótnia Karola i "Zimy" w programie "Farma" podzieliła internautów!

Pierwsza edycja "Farmy" dobiega końca, a między uczestnikami robi się coraz goręcej! Kłótnie i przeciąganie liny między Moniką i "Zimą" a Karolem Da Costą trwa w najlepsze. Była policjantka nie ukrywa już, że robi wszystko, by Karol odpadł, a tymczasem niektórzy uczestnicy podejrzewają, że ona sama nie jest do końca szczera i sama też coraz ostrzej gra.

Kiedy okazało się, że Jakub "Zima" Zimowski nie do końca zrozumiał zadanie przekazane przez Szymona i nie mają szansy na całą nagrodę. "Zima" mimo wszystko zdecydował się dokończyć zadanie, choć Karol Da Costa mówił wprost, że to nie ma sensu, bo i tak nie otrzymają nagrody. Fakt, że podburzał innych, by zrezygnowali z wykonywania zadania i sam nie współpracował, doprowadziło do kolejnej kłótni.

Internauci są oburzeni zachowaniem uczestników i zaczynają opowiadać się po jednej ze stron konfliktu. Większość popiera "Zimę", który nie myślał tylko o nagrodzie, ale również o zwierzętach. I mimo wszystko sam wziął się do pracy i ukończył zadanie, choć nie w wyznaczonym czasie:

Zima nie liczył na nagrodę tylko o zwierzętach by nie były głodne🤗 Zima popsuł ale stara się naprawić. Szacun Zima trochę zawalił sprawę, ale chce z niej wyjść z honorem i to się chwali. A Król no cóż...

Tymczasem Karol obecnie stał się najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem "Farmy". Część widzów popiera go, szczególnie widząc negatywne nastawienie grupy do jego osoby, ale niektórzy podkreślają też, że faktycznie jest tym, który mało pracuje i ciągle chce przeciągać pozostałych na swoją stronę:

Moim zdaniem Karol postępuje źle wobec całej grupy i przez to że próbuje być lepszy od Zimy psuje się relacja między wszystkimi itd Po pierwsze to Zima jest dla mnie za wredny dla Karola A po drugie to każde go odrzuca i nie mają do niego wogule szacunku A po trzecie to wszyscy są nie mili oprócz Karola

Konflikt narasta, a internauci deklarują swoje poparcie, które będzie ważne w finałowym odcinku! To wtedy widzowie wybiorą zwycięzcę pierwszej edycji programu "Farma".

Banda hipokrytów! Najlepsze jest to, że oni dopiero w 23. odcinku się dowiedzą, że ostatni głos należy do widzów! 👏👏👏

Mat. prasowe Polsat

Po ostatnim odcinku "Farmy" niektórzy internauci krytykują też Szymona, uważając, że jest bardzo surowy dla uczestników:

Jak słyszę Szymona to mnie denerwuje bo trochę przegina a ludziska nie mają pojęcia o pracy na roli łykają jego krytykę . Gwiazdorzy za bardzo . Dla farmerów wielki szacun za ich pracę.

Jak sądzicie, kto odpadnie w tym tygodniu z "Farmy"?