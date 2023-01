"Farma 2": Ania wzięła ślub z Gabriele, a w sieci zawrzało! "Żenujące" komentują fani show

Takich emocji w programie "Farma" nie było już dawno! Od poniedziałku w nowym show Polsatu trwa finałowy tydzień, w którym każdego dnia odpada kolejny uczestnik. Niestety, w ostatnim odcinku z programem musiał pożegnać się Zima, który dla wielu widzów był faworytem i wydawało się, że ma pewne miejsce w finale. Pozostali uczestnicy kilka dni przed ostatnim odcinkiem "Farmy" wyeliminowali Zimę, a fani programu nie ukrywają złości! Internauci zszokowani zachowaniem uczestników "Farmy" Wielki finał pierwszej edycji "Farmy" zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy piątek, 25 lutego, odbędzie się ostatni odcinek, który zostanie wyemitowany na żywo i to właśnie wtedy widzowie zdecydują, kto powinien wygrać nowy program Polsatu. W miniony wtorek widzowie zobaczyli najnowszą odsłonę "Farmy" i jak się okazało, w wyniku głosowania uczestników z programem musiał pożegnać się jeden z najmocniejszych farmerów- to Zima odpadł z "Farmy". Po emisji ostatniego odcinka "Farmy" w sieci zawrzało! Internauci nie ukrywają, że są zszkowani zachowaniem uczestników, którzy wyeliminowali Zimę. - Szkoda - należał mu się finał - Żarty jakieś!!! ŻENADA - Szkoda 😢 myślałem że on to wygra - Kinia powinna odpaść - Szkoda, to Lolek powinien odpaść - To pokazuje że wygrywa nie najbardziej pracowity i wytrwały, a ten kto jest cwany i przebiegły.... szkoda- komentują internauci. Zobacz także: "Farma": Szokujące komentarze po odejściu Moniki. "Musi boleć, że przegrała z Kinią"! Zobacz także: "Farma": Karol Da Costa odpadł z programu tuż przed finałowym tygodniem! łos po ostatnim odcinku "Farmy" zabrał również sam Zima, który podczas relacji na...