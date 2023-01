Kolejny pojedynek zakończył się niespodziewanym zwycięstwem! To uczestnicy znów zdecydowali, kto zabierze swój worek i wróci do domu! Takiego scenariusza nikt nie przewidział...

W ostatnim pojedynku to "Ruda", Anka i "Nati" przegrały i musiały wziąć udział w rodeo! Podczas zawodów nieoczekiwaną zwyciężczynią została Anka, a pozostałe uczestniczki musiały zaakceptować wyniki głosowania farmerów. Decyzja grupy była zaskakująca i niestety Natalia nie spodziewała się takiego obrotu sytuacji. Kto pożegnał się z programem?

Kolejna uczestniczka odpadła z "Farmy"!

Atmosfera na "Farmie" jest naprawdę napięta, a rywalizacja między dwoma obozami staje się coraz bardziej widoczna, na tyle, że nawet wspólne posiłki stały się problemem. W programie nie ma mowy o grze fair play, a uczestnicy robią wszystko, aby przetrwać i wygląda na to, że są nawet gotowi udawać sympatię do kogoś, aby pozostać w grze jak najdłużej, co ma miejsce w przypadku Anki i Gabriela.

Powoli wygasa też sympatia Anki i "Rudej", a tymczasem po pojedynku z przenoszeniem błota przyszedł czas na rodeo. W tej konkurencji najlepsza okazała się Ania, a farmerzy musieli zagłosować czy w programie zostanie "Ruda" czy "Nati". Decyzją graczy to Natalia musiała opuścić show.

- Są osoby zakłamane i jest ich tu sporo i albo gra się jak oni, albo zachowuje się twarz i się wychodzi - mówiła z rozgoryczeniem Natalia.

Facebook / Farma

Decyzja uczestników "Farmy" mocno zaskoczyła widzów, którzy piszą wprost:

- Bardzo szkoda, że odpadła. Najgorszy nygus czyli Ruda powinna odpaść i Anka, i nareszcie by ład i porządek na farmie był. - Szkoda, że Natalia odpadła

Internauci są oburzeni wynikami głosowania i nie mogą uwierzyć, że w programie została "Ruda" i Anka. W końcu to one niemal cały czas spiskują, a w ostatnim czasie "Ruda" z Ulą powoli ustalają wspólny front przeciwko Ani. Wygląda na to, że rywalizacja robi się coraz ostrzejsza.

- Niema sensu już oglądać nie wiem po co tą Ruda i fałszywa Ankę trzymają. To wszystko jest ustawione - Szkoda, że odpadła Ruda i Anka powinny odpaść najgorsze fałszywe - Szkoda Nati ,ale głowa do góry jeszcze będzie pięknie wybierz godnego farmera tygodnia - piszą fani na oficjalnym facebookowym koncie "Farmy".

screen Farma

Jak sądzicie, kogo Nati wyznaczy na Farmera Tygodnia? Postawi na Tomka? Z pewnością to nie byłaby decyzja, z której byliby zadowoleni "Ruda", Ania i Adam!

screen Farma